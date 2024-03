Juicio a Alperovich: los dos testigos que corroboraron que la denunciante fue abusada por él

En una nueva audiencia del juicio en contra del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina -quien era además su secretaria- en al menos nueve oportunidades entre 2018 y 2019, dos testigos claves para el caso confirmaron que la denunciante les confesó haber sido violada.

Según el testimonio del tío de la víctima, José Alberto León y de su ginecóloga, ella les contó en distintos momentos que Alperovich se propasó con ella. De hecho, el primo del político expresó que fue él mismo quien lo promovió cuando fue gobernador al cargo de miembro del Tribunal Fiscal, el cual aún mantiene.

Además, el testigo aseguró ante el juez Juan Carlos Ramos Padilla que tuvo un primer encuentro con su sobrina antes de que ella tomara el trabajo de secretaria de Alperovich y que él le indicó que era un trabajo demasiado intenso por la dinámica de la campaña para gobernador que aquel estaba encargando para 2019. Además, sostuvo que volvió a encontrarse con ella cuando renunció y que la vió muy mal. "Temblaba como una hoja y me sugirió que había sido abusada", dijo.

Continúa el juicio a Alperovich

Luego de la confesión de la víctima, León recalcó que Alperovich le pidió investigar a su -en ese entonces- asesora y a su sobrina antes de que realice la denuncia de abuso sexual para que "no cometa una locura", e incluso llegó a resaltar que el exgobernador le expresó que ella "se dejaba llenar la cabeza" por la pareja de ese momento, David Mizrahi.

"¿Cuánto me va a costar todo esto?", dijo que le preguntó. "Leo la denuncia y no lo podía creer, fui hasta la esquina, vomité y volví. Le pregunté si era consciente de lo que estaba haciendo y ella me dijo que quería sacarse el monstruo que tenía adentro", resaltó el testigo. Ante esta confesión, el fiscal Sandro Abraldes le preguntó si le creía a su sobrina: "Sí", fue su respuesta, firme y contundente.

Luego, llegó el momento de la declaración de la ginecóloga que atendió a la denunciante del exgobernador (cuya identidad se preserva en todo momento para evitar ataques) y contó que era su paciente habitual desde el año 2018 y que notó cambios en ella durante 2019.

La médica, resaltó que la joven fue a control y que se encontraba "muy desmejorada y angustiada". Además dijo que durante la consulta "rompió en llanto al relatar una situación de abuso y de violencia en el contexto laboral", e indicó también que también tenía signos de haber sido agredida sexualmente.

Además, declaró también una fonoaudióloga con quien tuvo cinco sesiones la denunciante, debido a que acudió por sus problemas para comunicarse debido al trauma que estaba atravesando. Según recordó la médica durante su declaración ante el juez Ramos Padilla, el relato de la joven era "cortado" y "nervioso" y ante preguntas de la acusación recordó que la joven le contó que había sufrido "una suerte de acoso en su ámbito laboral y que había sufrido abuso de poder en su relación".

"Ella me dijo que se había podido finalmente liberar", dijo la profesional, quien recordó que aún se mantiene en contacto con la víctima, al recordar también que, cuando ella fue, ya había renunciado a su trabajo como secretaria de Alperovich.

Alperovich

Antes, la madre de la denunciante del político había insistido ante el juicio que su hija "nunca volvió a ser la misma persona" a partir de los abusos sexuales atribuidos a su tío, aunque hoy ya se encuentra recuperada del deterioro físico.

"Antes de que nos contara, yo me daba cuenta que ella estaba mal, que le pasaba algo pero jamás me hubiera imaginado que era esto. Lo que sí, ellos (por su hija y el acusado) iban a desayunar siempre a lo de la madre de José (Alperovich), que un día le dijo a mi hija 'Tené cuidado con éste que te va a querer ...(refiriéndose a un sometimiento sexual)'. Cuando después ella lo contó como una broma, a mí se me instaló la sospecha", dijo ante el tribunal.