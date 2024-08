Lourdes Arrieta destruyó a Martín Menem en pocas palabras: "No tiene huevos, perdió toda la autoridad"

Lourdes Arrieta estalló durante el fin de semana y publicó los chats que dejaron ver los hilos de la visita a genocidas por parte de seis diputados de La Libertad Avanza. Fue después de que su espacio amenazó con sacarla del bloque libertario este martes 27 de agosto.

En charla con el programa Argenzuela, Arrieta volvió a arremeter contra sus ¿ex? compañeros de bancada y redobló la apuesta: "Es una hijaputez lo que hicieron porque sabiendo el momento que estoy atravesando, sabiendo que mi papá estuvo internado hoy le dieron el alta pero estuvo internado dos semanas bastante grave, haber convocado no tiene límites el descaro", empezó.

Lourdes Arrieta

En esa misma línea, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem: "No sé qué les han prometido, no sé si fue Menem o alguien de la provincia (Mendoza) pero la verdad que se han manejado muy mal, no lo voy a permitir", dijo.

Arrieta hablaba de Facundo Correa Llano, que viene del partido demócrata (pro Dictadura Militar) y que sería su reemplazo en La Libertad Avanza: "Más casta imposible; yo vengo de un barrio humilde y vendiendo cremas me financié la campaña", dijo y contundente agregó: "Yo no tengo nada que perder".

Facundo Correa Llano y Martín Menem

Con respecto a las personas de su mismo espacio, Arrieta consideró: "Han buscado denostar mi imagen todos estos meses mientras que los Menem me decían no hablés, comete el sapo, abrazá y mucha gente a la que abracé hoy, me terminó dando la espalda, traicionándome. Es muy triste", dijo con un hilo de voz.

Además, consideró que la "usaron para hacer trabajo sucio en LLA" y con respecto a Correa Llano dijo no entender cómo una persona de ese estilo podía representar los ideales de Javier Milei. En ese sentido, denunció una operación en su contra: "Eso es lo más bajo, andar a escondidas de los demás sin dar la cara ni decir las cosas de frente. ¿Éstos quieren representar las ideas de la libertad, estos quieren representar el cambio en la provincia de Mendoza y en Argentina?", se preguntó retóricamente.

Lourdes Arrieta y Martín Menem

"Son cobardes que no tienen...", dijo Arrieta titubeante pero luego se animó: "Que una mujer a los gritos le diga a un hombre que no tienen huevos, es porque perdió completamente toda la autoridad y eso es una de las cosas que más me dolió", expresó.

Lourdes Arrieta fue contundente sobre la figura del presidente de la Cámara Baja: "Me dolió que cuando me empezaron a acorralar los diputados de la Nación y en vez de ir a preguntarme cómo estoy (Martín Menem) nunca más me volvió a contactar".