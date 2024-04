Lousteau defendió el aumento salarial de los senadores y chicaneó a Adorni: "Él cobraba tres veces más"

El jueves, a mano alzada y sin debate de por medio, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de resolución para aumentarse las dietas a partir de mayo. De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4,5 millones de pesos con un salario bruto que superará los $7 millones. Esta postura generó varias reacciones, aunque se destacaron dos: la del presidente Javier Milei, que mintió al decir que los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) no votaron la medida y la de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel , que justificó el accionar asegurando que es "perfectamente legal".

Martín Lousteau

En ese contexto fue que se pronunció Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, quien fue acusado en las redes sociales de haber levantado la mano a la hora de la votación y defendió el aumento de las dietas. "Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'. Ya estaba acordado", destacó.

Además, el economista advirtió hasta el cambio salarial de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cobraba "tres veces más" que un senador. "Uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir 'quiero que conste mi voto'", señaló. Cabe destacar que si bien el presidente salió a destacar públicamente que "los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza", el documento lleva la firma de Bruno Olivera, senador libertario.

Según explicaron en el recinto, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado y su incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida impulsada por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques. "El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador", dijo Lousteau.

A mano alzada y sin debate, la Cámara alta aprobó un aumento en sus dietas

Además, el ex ministro de Economía destacó que no le parece bien "que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco". "Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos. Si no se vota así, es porque hay un acuerdo previo. Si un senador no acepta, lo que tiene que hacer es decir 'quiero que conste en actas que mi voto es negativo', explicó en diálogo con Radio Con Vos y le pidió al presidente "la facturación" de sus ingresos en el ámbito privado.

Para el senador, "el Presidente tiene que explicar dónde está la facturación de lo que ganaba en otro lado. Eso en su declaración jurada no aparece. Dice que ganaba 20 mil dólares por charla. ¿Dónde está la declaración jurada de eso? ¿Dónde están las facturas?". El aumento se da a poco más un mes y una semana de que Villarruel diera marcha atrás con los aumentos convalidados por paritaria, en diciembre pasado, y que había provocado chispazos entre la oficina presidencial y la vice.