Otro peronista devenido en libertario: Raúl Jalil de Catamarca hizo la "gran Jaldo" y expresó su apoyo a la Ley Bases

Un plot twist ¿inesperado? La Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos fue convalidada por la mayoría de los y las Diputadas en la Cámara Baja pero todavía falta el 50% del proceso para que, efectivamente, se apruebe en su totalidad. La última decisión la tomarán los Senadores que están siendo convencidos el ministro del Interior Guillermo Francos que confirmó que tiene entre sus filas a los catamarqueños que responden al gobernador de Raúl Jalil.

Lo que Jalil decidió en las últimas horas deja evidenciado que el bloque de Unión por la Patria volvió a romperse. Es que, cabe recordar que el tucumano Osvaldo Jaldo ya comunicó que acompañaría la aprobación de la Ley de Bases para dar "herramientas" al presidente Javier Milei.

Raúl Jalil

Jalil, que estuvo en el ojo de la tormenta por su decisión política, salió a explicar el por qué de su volantazo: "Hay que darle al Presidente las herramientas", explicó el catamarqueño haciendo gala del mismo discurso que proclamó Jaldo.

Además, explicó en declaraciones en radio Rivadavia: "En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional", dijo y también acotó: "Alberto (Fernández) nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección".

Javier Milei recibe el bastón presidencial por parte de Alberto Fernández

Jalil fue implacable con su decisión: "La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno y creemos que si le va bien, también le va a ir bien a Catamarca", expuso el mandatario del noroeste argentino.

Jalil, sin embargo, se encontrará con algunas voluntades contrariadas. Por ejemplo la de la senadora Lucía Corpacci que anticipó su posible rechazo: "La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato", dijo y se posicionó en contra: "Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos".

Lucía Corpacci

Corpacci también advirtió: "Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos".

💣Bombita. Mientras tanto, Francos está teniendo conversaciones con los bloques provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y Misiones para intentar convencerlos del voto positivo para la Ley de Bases.

La respuesta de Jaldo

Desde Tucumán, vanaglorian la Ley de Bases desde la primera presentación y ni bien se enteró de la decisión del catamarqueño salió a apoyarlo desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"Es momento de ayudar", salió a explicar y también justificó: "Acompañamos la posición política institucional del gobernador de Catamarca".

Osvaldo Jaldo

Y, siguiendo la misma línea de los funcionarios libertarios explicó: "En estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional".

Jaldo sacó la carta de la "gobernabilidad" para justificar su apoyo al gobierno de las Fuerzas del Cielo: "Desde las provincias buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficio de cada una de las provincias argentinas".

Guillermo Francos y Osvaldo Jaldo

Para terminar, expresó: "Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la Patria".