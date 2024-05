Una más de Lilia Lemoine: calificó a la Feria del Libro como "un evento rehén del marxismo cultural"

La llegada de la edición número 48 de la Feria del Libro no hizo más que abrir un nuevo enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y las autoridades de evento literario más grande que tiene Buenos Aires. Mientras que el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó con dureza al mandatario durante el discurso inaugural de la muestra y acusó al libertario de ser el responsable de la "embestida de carácter despiadado" hacia la cultura, el líder de La Libertad Avanza (LLA) denunció que los organizadores de la Feria le reclamaron 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus de otros 450 millones.

Javier Milei en el hotel Llao Llao

Lo cierto es que el presidente iba a estar presente en la Feria del Libro el próximo 12 de mayo y allí iba a presentar su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" junto al diputado nacional José Luis Espert; algo que finalmente no ocurrirá. "Nos hace sospechar que hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento", aseguró Milei en una entrevista con Luis Majul y Esteban Trebucq en radio El Observador.

Y sumó: "Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están alentando comportamientos impropios de la cultura, el discurso que dio (Vaccaro) fue muy violento e impropio para el lugar, con algunas cuestiones bastantes falsas". De esta manera, el libertario decidió suspender su visita a la Feria del Libro y cambiar el lugar donde presentará su libro.

¿Dónde? En el Luna Park, el próximo 22 de mayo. Cabe destacar que Vaccaro indicó que el martes habían estado en la Feria "25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. "Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo. Fuimos claros, queríamos que el presidente viniera. Pero habrán evaluado que no les convenía... Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...",sostuvo.

Vaccaro despotricó contra el presidente durante la inauguración de la Feria del Libro.

Fue en este contexto que, en un ataque de furia, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, definió a la tradicional Feria del Libro como un "evento rehén del marxismo cultural" y defendió la decisión de Milei de no presentar su libro allí. "La Feria del Libro es un evento rehén del marxismo cultural como muchos otros hace años", sostuvo la amante del cosplayer y afirmó que "la izquierda se esconde allí y usa de escudo la cultura, los artistas y los estudiantes".