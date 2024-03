Lousteau, en la mira: lo acusaron de "hacer política con la educación pública" y le recordaron su pasado con Juana Viale

Uno de los más apuntados luego de que el Senado de la Nación rechazara el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) enviado por Javier Milei por un total de 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones fue sin lugar a dudas Martín Lousteau. "El decreto es inconstitucional de arriba para abajo, ni siquiera los propios considerandos del decreto explican cuál es la necesidad o la urgencia", dijo el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) al intentar explicar su voto en contra este viernes.

Lo llamativo es que Lousteau sostuvo en diálogo con Radio Con Vos que su partido rechazo del DNU, a pesar de que el resto de los legisladores radicales apoyaron el decreto o se abstuvieron a excepción de él y el fueguino Pablo Blanco. "Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa es cuando van y votan. Puertas adentro, todos o casi todos dicen que es inconstitucional y que es una barbaridad. Y después votan distinto", aclaró.

Y advirtió: "Algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros por conveniencia y otros por temor, porque este es un Gobierno que amedrenta, que amenaza, que infunde temor. Cada dirigente tiene que hacerse cargo y si un dirigente tiene miedo por lo que después le digan en un tuit, en la calle o en un medio afín (al Gobierno), después cómo proponen que hay que cambiar la Argentina con los debates que realmente hay que dar".

Lo cierto es que el hecho fuera el único senador radical en contra de la moción despertó la ira de los libertarios. Por ejemplo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que tras el traspié en el Senado, el tratamiento del mega DNU en Diputados será diferente y que allí "hay serias chances" de sostenerlo. "En Diputados vamos a pelear la vigencia del DNU, hay otros números ahí, tenemos serias chances de sostener el DNU", evaluó el funcionario em diálogo con TN.

Y en ese ínterin fue que apuntó contra Lousteau, asegurando que lo del Senado fue el triunfo "de los que no quieren avanzar con un cambio". "Esto no es una sola estación, es un viaje de varias estaciones. No me parece tan preocupante, es lógico que se debatan los temas y que quienes están en contra de cambiar, lo expresen. Luego la gente verá quienes son los que obstaculizan", insistió y al ser consultado sobre la postura del presidente de la UCR, remató: "Es una cosa particular disputa".

Para Francos, Lousteau "no puede tolerar que un economista rupturista haya ganado la Presidencia". "Su gestión en el Banco Provincia fue un desastre y yo la recuperé durante la gestión de Daniel Scioli. Fue además el autor de la 125 durante el kirchnerismo", disparó. A la par del ministro se ubicó también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que el voto negativo del radical fue en respuesta a que "le sacaron la caja de las universidades".

En un mano a mano con Esteban Trebucq, la ministra se mostró indignada con la postura que tomó el senador radical y resaltó que "Lousteau venga a hablar de constitucionalismo cuando aprobó un montón de DNU es una falta de respeto". En ese sentido, afirmó que el ex ministro de Economía "hace política con la educación pública" y sumó: "Lo digo yo porque es la verdad. Le tocaron la caja y cuatro universidades que no se formaron y ahora el señor Lousteau te vota en contra".

Pero el caso más repudiable fue el del diputado libertario por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, quien no dudó en recordarle a Lousteau aquella polémica foto que salió en la revista Paparazzi y que reflejaba el affaire que mantenía Juana Viale con el ex embajador de Estados Unidos.

El escándalo tomó magnitud y la actriz perdió su embarazo, lo que generó gran controversia en su momento.

Por esta misma razón, los dichos de Romo no hicieron más que traer al recuerdo ese doloroso momento y recibió todo tipo de comentarios fuera de lugar. ¿Pero qué dijo el diputado? Luego de la intervención de Lousteau en el senado, Romo acudió a su cuenta de X para contraatacar: "Votas en contra porque sos un zurdo inmoral que no le da vergüenza ni garcharse a la mujer embarazada de otro hombre", escribió sin filtro y ganándose el repudio de todos.

Otro repudiable comentario de Agustín Romo.

Para el diputado libertario, Lousteau "se puso loquita para tratar el DNU porque dice que es inconstitucional cuando él, siendo Ministro de Economía de CFK, quiso cambiar toda la estructura de retenciones con una resolución ministerial". "Es un caradura", cerró.