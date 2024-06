Lucila Crexell y su nombramiento en la UNESCO: "Sí, es verdad que hubo una oferta"

El nombre de la Senadora neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, tomó gran relevancia en las últimas horas debido a que este martes, antes de que se trate la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno mandó el pliego para nombrarla como embajadora en la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y así garantizarse su voto positivo. Se trata del cargo público mejor pago y más cotizado en la actualidad, que le permitirá a Crexell mudarse a Paris, Francia, y cambiar su salario como legisladora de $8 millones brutos (más de $5 millones de bolsillo) a entre 15 y 20 mil dólares por mes.

El mensaje que remitió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Diana Mondino, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, reza: "Se deja constancia que la señora Carmen Lucila CREXELL será designada Delegada Permanente de la República ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, una vez obtenido el correspondiente Acuerdo".

Cabe destacar que el oficialismo tiene asegurado el quórum, pero estaría al limite de lograr, o no, los 37 votos necesarios para imponer su dictamen (necesita el acompañamiento de la mitad más uno de los miembros de cuerpo, que tiene 72 integrantes, o sea, 37 votos afirmativos, para la aprobación del proyecto de ley). De hecho, en el Senado, los libertarios solo cuenta con siete senadores propios contra el piso de 33 que tiene el kirchnerismo.

Crexell es senadora por la Provincia de Neuquén y consiguió su segundo mandato en la Cámara alta gracias a la alianza con Juntos por el Cambio. Sin embargo, en los últimos meses se la vio alineada con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa y teniendo en cuenta que no pertenece a bloques aliados al oficialismo, el voto de la neuquina se tornó muy valioso para el oficialismo. Al mismo tiempo, es casi un hecho de que no va a renovar su banca en 2025.

El oficialismo inició el proceso para proponer a la Senadora neuquina como embajadora de la Argentina en la UNESCO.

Consultada al respecto, la neuquina confirmó que "es verdad" que negoció una embajada, pero remarcó que no tiene "nada que ver" con su voto, el cual aclaró que será a favor de la Ley Bases. "Por ahora no me voy a ningún lado. No, no es cierto (que cambié el puesto en la UNESCO por mi voto afirmativo a la ley BASE). Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores", destacó.

Y siguió: "El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich, cuando Patricia pierde, ese acuerdo se cae, va no es que se cae el acuerdo, o sea nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones y en abril se retoma una posibilidad y me ofrecen un lugar en UNESCO. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales y trabajo en la diplomacia parlamentaria".

La Senadoras dialogó con Eduardo Feinmann por LN+ y resaltó que toda su formación académica "está vinculada a los temas de agenda internacional". "Sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las Ley Base que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo", expresó y señaló que es "posible" que el hecho de que se haya dado a conocer esta posibilidad sea una "operación" del kirchnerismo.

Lucila Crexell

En ese sentido, resaltó: "Están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la Ley Base. ¿Si voy a votar a favor? Sí, es una cuestión que yo acordé con el gobernador y que desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general y en particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando, de hecho hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire del listado de Aerolíneas Argentinas, del listado de las empresas privatizables. Si pensaba que con esto me iban a amedrentar o que me iban a correr de mis convicciones, lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido".

De acuerdo con Crexell, la apretaron y recibió llamadas intimidatorias para torcer su voto. "No podría llamarlas las amenazas, pero sí tuve situaciones muy desagradables. Llamados, que me iban a llover denuncias penales y que soy indigna y que vendo la patria y no sé cuántas cosas más. Ahora me están atormentando en el WhatsApp. Pero conocemos el modus operandi. Me dicen traidor a la patria, que me voy como una rata a París y todas estas cosas tan desagradables. Supongo que son los sectores que no quieren que yo acompañe la ley, que me abstenga, que no vaya, que me quiebre. Y la verdad que me conocen poco", sentenció.