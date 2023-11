Macri tomó el poder: Ocampo abandonó a Milei y Toto Caputo manejará la Economía

Finalmente y, en una decisión inesperada de La Libertad Avanza, Emilio Ocampo no asumirá como director del Banco Central (BCRA), en el gobierno de Javier Milei. De esa manera, se entiende que se rompe la promesa asumida durante toda la campaña electoral y que finalmente lo llevó a la victoria: su idea de dolarizar la economía. Este cambio se alinea con el ascenso del ex secretario de Finanzas Luis "Toto" Caputo como posible futuro ministro de Economía, tal y como quería el expresidente antes de realizar la alianza con el libertario. Al parecer, es Macri quien empezó a manejar los hilos del armado del gabinete de Milei, con el visto bueno de Karina Milei.

Resulta ser un giro sorpresivo en las internas del partido libertario, debido a Ocampo lideró durante meses el equipo económico de Milei, siendo el encargado de diseñar el programa de dolarización propuesto para la primera etapa del gobierno libertario y el gran "desarmador" del Banco Central, institución que iba a preceder.

Emilio Ocampo y Milei

En el medio de todos los rumores de Caputo a cargo de la Economía del Gobierno de Milei, Diego Giacomini, el socio y amigo del presidente electo salió con los tapones de punta en la red social X. "Sé muy bien que @JMilei siempre despreció a @totocaputo6hb porque no sabe nada de economía y solo sabe colocar deuda (endeudar a la ciudadanos) y ganar Plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas, o el Leoncito sucumbe ante la Imposición del GATO @mauriciomacri", luego de citar el tuit de Caputo que decía "Werner, como cuenta el presidente Macri en su libro y vos sabés bien, siempre estuve en contra de ese acuerdo del que no participé en su negociación, y la reacción del mercado fue la que les anticipé: la opuesta a la que vos y tus colegas del FMI esperaban. 1/5".

Se muy bien que @JMilei siempre despreció a @totocaputo6hb porque no sabe nada de economía y solo sabe colocar deuda (endeudar a la ciudadanos) y ganar Plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas, o el Leoncito sucumbe ante la

Imposición del GATO @mauriciomacri https://t.co/Xy6hoduuZC — Diego Giacomini (@GiacoDiego) November 23, 2023

Pero Giacomini, fuera de sí, escribió: "El @totocaputo6hb no tiene reputación y por ende no tiene credibilidad; ergo; sus políticas serán dinámicamente inconsistentes, fracasarán y deberán ser abandonadas en el mediano plazo. Pensar que siempre se ufanó de que NUNCA LEYÓ UN PAPER. Para traer financiamiento para arreglar el tema de las leliqs y Pases no hace falta ser ministro @JMilei. Que @totocaputo6hb ponga presencia "de onda" al lado de un ministro en serio, termine la operación y se vaya a su casa". Y finalizó: "Avísenle @totocaputo6hb y a @mauriciomacri que eso que citan Macri en su libro, lo sabían los 45 millones de argentinos además de TOTO Timba Caputo".

A la interna dentro de La Libertad Avanza, se le sumó la jugada de Macri y sus socios políticos para intentar cooptar más cargos y ministerios en el Gobierno de Milei. De hecho, allegados a los Milei afirmaron en off: "La salida de Ocampo es porque Caputo no está de acuerdo con sus ideas. No piensan en la misma salida financiera de Caputo que es conseguir dólares para poder financiar de manera no traumática el stock de leliqs". ¿Qué quiere decir? Dolarización cancelada y más deuda para Argentina.

Caputo fue el creador de la deuda con el FMI en el gobierno de Macri

Por otra parte, Macri quiere darle de baja a Sandra Petovello en el nuevo Ministerio de Capital Humano, que inaugurará Milei, y que tendrá bajo su órbita a las Secretarías de Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social. "Desde La Libertad Avanza creemos que la mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de Argentina es fusionando los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas que garanticen la no intromisión de un área en la otra que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados", explicaron desde el partido de Milei.

Ella es una de las dos mujeres que tienen llegada personal al presidente electo. De hecho, los más cercanos al círculo íntimo de Milei afirman que ella y Karina son las únicas que logran calmarlo en momentos de tensión o estrés. De hecho, Petovello ha sido vista abrazándolo y hasta acariciándole la cabeza en público en algún momento de exposición y cansancio.

Macri quiere a Sandra Petovello fuera del Gobierno de Milei.

Ella es la ex vicepresidente de La Unión del Centro Democrático (UCEDE) de la Capital Federal, tiene 55 años y es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano y Licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, una carrera de dos años, con pocos graduados. Tiene un postgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España.