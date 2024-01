Maduro lo calificó de "error histórico" y Milei respondió: "Confirma que vamos por el buen camino"

Javier Milei, que está en Frankfurt para disertar en el Foro Económico Mundial en Davos, se dio un tiempo para contestarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro que le dijo que era "un error histórico para Argentina".

La frase de Maduro vino tras un discurso de principio de año que duró 5 horas y que se transmitió a través del canal estatal venezolano: "Estás equivocado, Milei (...) a ti que te pusieron en Argentina para destruir el Estado de derecho, para destruir el Estado, para destruir todos los derechos sociales, laborales, para destruir la economía nacional y para colonizar a la Argentina y entregarla de rodillas al imperialismo norteamericano...".

Nicolás Maduro

Además fue contundente con la crítica al libertario: "No aspiro a que rectifiques, pero sí que te llegue este mensaje, de que estás equivocado (...) Eres un error en la historia de América Latina, Milei, un error fatal en la historia de Argentina", dijo el venezolano.

Maduro no se quedó ahí, acusó a Milei de querer hacer de Argentina una "colonia del capital extranjero" y de "someter al pueblo a paquetes neoliberales".

Además, Maduro ratificó la voluntad política de seguir sosteniendo su poder en Venezuela "defendiendo la necesidad de un poderoso Estado social, de justicia y de derecho", expresó desde Caracas en el mensaje que repercutió mundialmente.

Inesperadamente -o no tanto- Milei paralizó sus actividades presidenciales en el Foro Económico para lanzar una respuesta al mandatario venezolano: "No esperaba SEMEJANTE ELOGIO...!!!", expresó irónico a través de X (antes Twitter).

La respuesta de Milei a Maduro

Sin pelos en la lengua siguió: "El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino", expresó.

Gastón Alberdi habló de un remake del '76

Gastón Alberdi era un viejo amigo de Milei que rompió relaciones políticas y diplomáticas con el libertario cuando decidió dejar las ideas libertarias y tomas las neoliberales con Mauricio Macri a la cabeza.

Alberdi, destapó una olla sinigual sobre la intimidad del Presidente: "Karina (Milei) tiene una dominación absoluta de Javier Milei. Habla con los ángeles de colores, con los perros. Consulta a veterinarios que hablan con animales desde el más allá, parapsicólogos. Es todo una locura", contó.

Gastón Alberdi junto a Milei

El ex amigo de Milei contó que empezó a militar en el liberalismo en la Dictadura del '76 y que fue uno de los fundadores del Partido Federal, allí conoció por ejemplo a Carlos Maslatón: "En 2020, amigos en común, libertarios, economistas liberales y demás dijeron de hacer algo con Espert, Rosales y Milei, entonces creamos Avanza Libertad. Hubo un egoísmo por parte de ellos de no hacerlo de forma federal" y agregó contundente: "No les interesan las ideas liberales, sino la posición política y económica".

Además hizo una comparación terrorífica: "Yo la veo (a Victoria Villarruel) como a María Estela Martínez de Perón y López Rega es El Jefe (Karina Milei)".

María Estela Martínez de Perón y López Rega

Sin embargo, lo más fuerte fue lo que se vino: "El hermano le dice así (El Jefe) porque la venera. Todo esto viene a colación que una tarde en abril del '82 cuando habíamos invadido las Malvinas y estaba el padre con unos amigos en pedo", contó.

La anécdota es terrible: "Javier se cruzó por delante de la TV y dijo que íbamos a perder la guerra y ahí el padre lo empezó a cagar a trompadas y se interpuso la hermana y ella se desmayó. De ahí se comenzó a apoyar en ella", contó y dejó a todos mudos.

Javier y Karina Milei

"Esto termina mal. Termina en un enfrentamiento. Esto va a ser un remake del 76. La vicepresidenta responde a sus intereses nefastos, golpistas. La guerrilla está en el gobierno"