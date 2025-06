Desde Jerusalén, Milei celebró el fallo contra Cristina Kirchner: "Soy el primer presidente que no interfiere con la Justicia"

En su primera declaración pública sobre el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Javier Milei elogió el accionar del Poder Judicial y se despegó de cualquier intervención personal en la causa. "La Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer", afirmó este miércoles desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el marco del cierre de su gira internacional por Israel.

La Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la exmandataria en la causa Vialidad, que investigó el desvío de fondos hacia empresas vinculadas a Lázaro Báez durante su gestión. El pronunciamiento del máximo tribunal se conoció apenas una semana después de que la ex mandataria anunciara su intención de competir en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

Durante su discurso en la universidad israelí, Milei se detuvo unos minutos para hablar del fallo judicial y lo presentó como una muestra del respeto institucional de su gobierno. "Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana, y dejar que los jueces actuaran libremente", sostuvo frente a un auditorio colmado. Y agregó: "Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista: la Justicia hizo Justicia".

Las palabras del mandatario fueron recibidas con aplausos en el recinto académico, pero resonaron mucho más allá de la universidad. En un contexto marcado por los vínculos históricos entre Cristina Kirchner y el régimen iraní, el mensaje de Milei también funcionó como un guiño directo a la sociedad israelí. Su figura fue bien recibida en Israel, en parte por su alineamiento internacional con Estados Unidos y su firme condena a Hamas y Hezbollah.

Durante su visita, Milei recibió el Premio Génesis —popularmente conocido como el "Premio Nobel Judío"—, una distinción otorgada por el Parlamento israelí en reconocimiento a su compromiso con los valores de la civilización occidental y su defensa del Estado de Israel. "Me han dicho que es la primera vez que este premio se entrega a un no judío", dijo el mandatario en su discurso de agradecimiento. Y citó a Borges para profundizar su vínculo simbólico con el pueblo judío: "Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos".