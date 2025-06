"Es duro porque la extrañamos": el pedido de justicia por Millaray a días del juicio "para que pueda descansar en paz"

A pocos días del inicio del juicio por el caso que sacudió a Puerto Deseado y dejó una herida imposible de cerrar, Cristian Fernández, abogado querellante y cuñado de Millaray Cattani, habla con la voz quebrada pero firme. Su doble rol como letrado y familiar lo atraviesa con una mezcla insoportable de dolor, amor y una necesidad desesperada de justicia. "No solamente soy el abogado de la causa, Milla era como una hermana para mí", dice, y ese vínculo define todo lo que vendrá después. "Yo la conocí a Milla con cuatro años", destaca, con un nudo en la garganta, mientras cuenta los días que faltan para la jornada en que pueda gritar "¡Justicia!".

Millaray Cattani tenía 15 años

Millaray tenía 15 años cuando decidió quitarse la vida. Nadie, ni su madre, ni su hermana, ni sus amigos más cercanos entendían el porqué. Fue recién después de su muerte que las piezas comenzaron a encajar: los testimonios de sus amigos, sus escritos íntimos, los mensajes en redes sociales. Fue entonces cuando surgió la verdad: había sido víctima de abuso sexual a los 13 años por parte de un joven de 19, hermano de una amiga suya. El abuso no fue un hecho aislado.

Según Fernández, "hubo un hostigamiento posterior y seguramente hubo reiteración". La Justicia recién ahora, cuatro años después, llega a su instancia clave: el juicio oral comenzará el 25 de junio en Caleta Olivia. "Es tratar de darle un cierre a esto, poder empezar a hacer el duelo. Ojalá que haya una condena favorable para nosotros, que este tipo quede condenado. Después de un largo camino, si Dios quiere, estamos en la etapa final", explicó Cristian en diálogo con BigBang .

Pero el camino no fue ni justo ni lineal. Desde el primer momento, la querella solicitó medidas que la Justicia local se negó a cumplir: "Pedimos que se allane el domicilio del imputado, que se secuestren su celular y su computadora. Nos lo negaron. Si se hubiese hecho desde el principio, estaríamos mucho más firmes en el proceso". A pesar de las trabas, se logró construir una acusación sólida gracias a herramientas no tradicionales pero cruciales.

"Ni una menos": Velada silenciosa en pedido de justicia por Millaray

Una de ellas fue la autopsia psicológica, una de las primeras realizadas en la provincia de Santa Cruz. "Los peritos entrevistaron a su círculo íntimo, docentes, visitaron su habitación, analizaron sus dibujos, su diario íntimo, sus redes. Y con todo eso determinaron que había sufrido un abuso", detalló el abogado de la familia junto a su colega, la Dra. Rocío Marsicano. Aunque no se puede fechar con precisión el trauma, sí se pudo detectar "un antes y un después" en la vida emocional de la víctima.

El juicio, sostiene Cristian, puede marcar un punto de inflexión. "Es muy raro que la víctima no esté, en general en los abusos sexuales la víctima es la que denuncia. Que se pueda reconstruir su verdad aún sin su voz, es fundamental. Puede ser un antes y un después en cómo se abordan estos casos". destacó. Pero no sólo el proceso judicial fue arduo. El silencio y la impunidad que rodearon al agresor, también hirieron. "En ningún momento la familia del acusado intentó comunicarse con nosotros", aclara.

E insiste: "Cero responsabilidad, incluso hubo burlas en redes sociales. Publicaban 'jajaja' en sus historias cuando Sonia, la mamá de Milla, hacía una sentada frente a su casa. Fue terrible. Eso llevó a que se terminaran yendo del pueblo. El repudio fue total". Fernández no oculta su indignación. "Este tipo no solo abusó de Milla, hay dos víctimas más. Una no se animó a denunciar. Otra tenía testigos, gente que lo sacó de encima de la víctima, pero tampoco se animó a declarar", advirtió.

Y siguió: "El miedo y la falta de apoyo hacen que estos hijos de puta sigan impunes". El rol del Estado y de la Justicia también está en el banquillo. "Las penas tienen que ser más severas. No puede ser que un abusador de una menor pueda recibir seis años. Y el acompañamiento a las víctimas y sus familias directamente no existe. Milla estaba en pandemia, sin clases, sin contención escolar. Ni siquiera tenía la contención escolar. Hoy hablamos todavía con docentes de ella que nos dicen ´Tal vez si hubiésemos estado en clase, nos hubiésemos dado cuenta, hubiésemos escuchado....´, capaz que hablaba, capaz que no", desarrolló Cristian.

El acompañamiento de la comunidad de Puerto Deseado fue, en cambio, un pilar para sostener el dolor. "Desde el primer día nos apoyaron. En la velada silenciosa, con temperaturas bajo cero, mucha gente estuvo ahí. Hoy el juicio será en otra ciudad, pero sabemos que no estamos solos. El pueblo expulsó a los que se burlaron y abrazó a los que lloraron." El pedido es claro. "Esperamos la pena máxima: 15 años de prisión efectiva y que ese mismo día quede detenido. Queremos que este juicio deje un mensaje: que las víctimas no están solas, que deben denunciar, que el culpable no es quien habla sino quien abusa. Que la Justicia puede escucharlas."

El caso de Millaray Cattani, la adolescente de Puerto Deseado que se quitó la vida en abril de 2021, llega finalmente a juicio.

Cerca del final de la entrevista, cuando se le preguntó cómo están los padres de Milla, la emoción lo superó. "Es duro. Tratamos de mantenernos fuertes. Todos los días cuesta. Aye, mi pareja, se levanta cada mañana diciendo: un paso más, un día menos. No buscamos la verdad. La verdad ya la sabemos, lo que queremos ahora es la condena". Y finalmente, la pregunta más difícil. ¿Qué le diría hoy a Milla? Cristian respira, se quiebra. Y responde con el corazón roto: "Que la extrañamos. Que nos hubiese encantado que hubiese hablado. Que la íbamos a escuchar, que la íbamos a defender, que no la íbamos a juzgar. Hoy lo que hacemos es eso: defenderla, para que pueda descansar en paz".