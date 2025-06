Brey comparó a CFK con los genocidas y desató una batahola: "Agrandada como sorete en kerosene"

El programa A la Barbarossa vivió un tenso cruce entre las periodistas Mariana Brey y Nancy Pazos, quienes protagonizaron un acalorado debate que dejó nuevamente evidenciadas las diferencias políticas entre ambas. El detonante esta vez fue la ratificación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que terminó de desatar una crisis política e institucional en la nación.

Es esta crisis la que también se vio en reiteradas ocasiones en las mesas de paneles de la televisión argenta. Es en este contexto en el que mientras Pazos analizaba el contexto del fallo y reflexionaba sobre el impacto del lawfare y las irregularidades judiciales que marcaron este caso desde el inicio, Brey lanzó un comentario que no tardó en generar indignación.

CFK desde Corrientes

"Ella le habló al pueblo desde el balcón, si es tan cercana a ellos, cuál sería el miedo de ir a una cárcel común. Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70 ", afirmó Brey, comparando a la expresidenta elegida democráticamente -en 2007- con los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

La reacción de Nancy Pazos y de la mismísima Georgina Barbarossa, conductora del ciclo no se hizo esperar: con palabras entrecortadas y con nerviosismo a flor de piel ambas quisieron hacerle entender a Brey la diferencia pero nada parecía parar el tractor de palabras de la periodista oficialista.

Visiblemente molesta, Pazos no aguantó y expuso que desde el control estaban dándole cientos de instrucciones: "Pará un minutito. Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar". Este intento de interrumpir a Brey fue suficiente para que la panelista se victimizara y elevara el tono del intercambio.

"¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar", replicó Brey, en un intento por posicionarse como víctima de una supuesta hostilidad. Sin embargo, Pazos no retrocedió y le contestó con firmeza: "No es que no lo puedo soportar, pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás . Me la saco para que puedas callarte".

Mariana Brey en sus épocas de gloria con Marcelo Tinelli

El enfrentamiento escaló rápidamente, con Brey insistiendo en su posición y Pazos marcando con ironía lo inapropiado del comentario inicial. "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria", le dijo Pazos picanteando aún más el tono de la charla.

La afirmación de Mariana Brey no solo desató polémica en el estudio, sino también en las redes sociales, donde su equiparación entre Cristina Fernández y los genocidas de los '70 fue duramente cuestionada: "Desde que no está Tinelli está plagado de gatos que creen que saben pensar, inclusive están en el senado. Volve Marcelo, te perdonamos, vos te equivocaste y pagaste pero el Rexona no se mancha"; "Ay el día que se termine este personaje nefasto de Marianita... agrandada como sorete en kerosene. Tiene menos solidez y argumentos... se nota. Está por linda, ideas tiene pocas y de esas la mayoría están erradas, más allá de estar o no de acuerdo. Dejemos de mirarla"; "Esta es más tarada, del nivel del nazi de Milei. Tiene fecha de caducidad el trastornado de Milei y a vos te toca la marginalidad cuando no haya más Milei", fueron algunos de los comentarios más leves.El cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos deja una lección clara: no todo vale en el afán por generar titulares o captar atención de los seguidores de las fuerzas del cielo.