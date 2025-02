"Make Argentina Gay Again": la historia detrás de las gorras que se hicieron virales en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

El calor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era insoportable pero no impidió que cientos de miles de personas llegaran a la Plaza de los dos Congresos para marchar a Plaza de Mayo para reivindicar los derechos del colectivo LGBT en lo que fue Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en particular y de La Libertad Avanza en general.

Carteles ingeniosos, frases contundentes, declaraciones histriónicas se mezclaron con brillos, plumas, outfits espectaculares y mucha expresión política para marcar un freno al presidente de las fuerzas del cielo que, días atrás había tildado de "pedófilos" a personas LGBT desde el Foro Económico de Davos.

Organización de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en Parque Lezama

De repente, la marea humana detuvo su paso en Avenida de Mayo: tres artistas pop argentinas salieron de una ventana para apoyar la lucha que se llevaba adelante bajo el abrasador sol del verano porteño. Eran Lali Espósito, Taichu y María Becerra que saludaban enérgicamente mientras el público cantaba, saltaba y agradecía que su participación política en la Marcha.

Fue allí donde empezó la viralización de unas gorras rosas con la inscripción "Make Argentina Gay Again", una clara satirización de la frase de Donald Trump "Make América Great Again" que también fue usada por Milei para alinearse a la política estadounidense que tanto admira.

Una de las gorras llegó a las manos de Lali que se la mostró a Becerra y el flechazo fue instantáneo: ambas demostraron que la idea era genial y desde ahí, no hubo vuelta atrás. Cientos de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina querían tener la suya.

El autor de semejante empresa es Sebastián Sierra, un trabajador de medios de comunicación que -como muchos otros trabajadores bajo la gestión de Milei- se quedaron en la calle tras despidos masivos.

"Make Argentina Gay Again"

Sebas estaba sin trabajo y esa desolación lo que lo hizo empezar con el proyecto de las gorras que se hicieron virales en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. BigBang , tuvo acceso a su palabra y contó no sólo cómo empezó con el proyecto sino que también reflexionó sobre una experiencia propia: en 2023, fue doxeado por Daniel Parisini (que en la red social X se escuda bajo el pseudónimo de Gordo Dan) y otras cuentas relacionadas.

¿Cómo empezó el proyecto de las gorras?

-Empezó de un modo que primero fue de tristeza por las declaraciones del presidente, pensando qué hacer, cómo ayudar a las adolescencias, a las infancias o aquellas personas que todavía no pudieron salir del closet o están pasando una situación mucho más complicada.

Dije, "Che, me re gustaría tener una gorra que diga, 'Make Argentina gay again' que en castellano sería 'Hagamos Argentina gay de vuelta'. En este contexto donde las personas LGBT estamos siendo carne de cañón de un gobierno que no está teniendo logros económicos, lo único que tiene para llevar a un foro internacional es la agenda anti LGBT.

Es impresionante la capacidad del colectivo para resignificar. Por ejemplo, vos resignificaste la tristeza a través de este proyecto personal. ¿Cómo fue la reacción de la gente cuando vio esta frase en estas gorras?

-La cultura queer, la cultura de la comunidad LGBT, tiene que ver con esto de resignificar los valores, las frases que se usaron mucho tiempo en nuestra contra. En mi caso, gay, puto, marica, mucho tiempo fueron palabras que se usaron como insulto -y que hasta el día de hoy se siguen usando como insulto- y que la comunidad LGBT las vuelve a utilizar para usarlas de una manera no despectiva.

Reacciones de las artistas al ver la gorra

Entonces, utilizando ese mismo concepto esto nace 'Make Argentina gay again'. Nosotros queremos dar vuelta el mensaje trumpista de la ultraderecha en contra de los derechos humanos, de las personas LGBT, de las personas trans, de las migrantes porque entendemos que es un concepto que lo que quiere no es enaltecer valores, sino que tiene que ver con sacarle derechos que fuimos consiguiendo, que en el fondo lo único que hace es sacarle derechos a los trabajadores. Claramente, esta agenda no viene a hacernos la vida mejor a nosotros, sino a los millonarios que hoy están en poder, la élite tecnocrática que hay en este momento.

Hoy se están perdiendo muchas vidas. Esta semana pasada le prendieron fuego a la casa a unas lesbianas en Cañuelas, esto tiene esto es un ataque directo de Javier Milei. La persona que prendió fuego a la casa de esas lesbianas se vio motivada por el discurso del presidente.

El humor es un acto de política eh espectacular, ¿hay algo de humor también en esta frase?

-En un momento en el cual estamos dominados por el algoritmo de las redes sociales, tanto por TikTok como por Instagram, el humor juega un papel clave e importante.

Tenemos que recurrir a nuevas herramientas y varias de esas tienen que ver con el humor, con la forma de contar las cosas al revés, puedo explicar -en una una frase que a vos te llame la atención- cómo tengo que ver con mis valores, cómo puedo revalorizar algo.

El emprendimiento es un éxito. Tenés pedidos por toda Argentina. ¿Cómo sigue adelante?

Con Lucas, mi novio, estamos llevándolo adelante. Él está desde el primer momento, fue la persona que me motivó a hacerlo, a llevarlo adelante, a poder alcanzar o llegar a los primeros influencers que usaron nuestra gorra para darnos una mano, estuvo tirando manta conmigo en la asamblea LGBT el miércoles de la semana pasada.

Pero desde que la usó Lali, esa madre protectora en este momento, desde que ella pudo agarrar la gorra y lo primero que dijo 'es buenísima', se la mostró a Taichu, se la mostró a María Becerra desde ese impacto que pudimos captar todo y que ellas se queden con nuestro producto, la viralización fue total.

"Make Argentina Gay Again"

En las redes sociales hubo mucha respuesta, muchos pedidos también; estábamos tomando pedidos solamente por Instagram pero ahora contamos con tienda nube. Estamos dejándolo todo.

Desde enero, antes de Navidad, me echaron de mi trabajo y estaba haciendo changas pero ahora con el abrazo de la de la comunidad del LGBT y con el aval de Lali, María Becerra y Taichu, armamos esto para llevar un mensaje a todo el país.

"Make Argentina Gay Again" en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

Queremos que la gorra sea un símbolo de lucha, de resistencia, no solamente acá en la ciudad, sino también en los pueblitos que nos escribieron mucho en muchos pueblitos. No es lo mismo ser gay, ser puto, ser traba, ser torta en un en pueblito todo que en una ciudad.

A veces no vemos que el ataque de un presidente y de sus esbirros -todos que son pagados con los sueldos nuestros, con impuestos nuestros- puede tener un impacto tan negativo y traducirse en muertes.

Fuiste una de las personas que el gobierno libertario sometió a un proceso de doxeo. ¿Cómo transitaste eso y cómo lo ves ahora?

-Me pasó en 2023, es un tema que me dio mucha vergüenza al principio hablarlo porque es lo que lo que logran ellos, desmoralizarte, hacerte sentir mal. Ellos hicieron lo mismo que hace presidente hoy: me llamaron pedófilo por todas las redes sociales sin pruebas sólo porque soy gay; le empezaron a escribir a todos mis conocidos, a la gente con la que trabajaba desde cuentas anónimas porque son todos muy cobardes.

Fue algo muy triste, muy feo tener que aclarar algo tan fuerte como eso pero lo que quieren en realidad es callarte porque no pensás como ellos, porque tenés mucha visibilidad, mucha llegada.

"Make Argentina Gay Again"

Mis tweets tuvieron mucha llegada en su momento y fue el Gordo Dan y algunas cuentas más de esas las llevaron ese ataque contra mí, empezaron así un día, me llegó un un una mención diciendo: 'Se te viene el carpetazo'.

Y me empezaron a decir de todo, pedófilo, mandaron a todos mi a mis familiares, amigos. Lamentablemente es la misma herramienta que está usando el presidente hoy contra las personas de la comunidad LGBT.

¿Qué podrías decirles a las infancias y adolescencias que ahora crecen con Javier Milei de presidente?

-Que se junten con otras infancias, con otras adolescencias que se consideran o se autoperciben el LGBT en este momento con sus amigos, con sus familiares. Es un momento muy duro, es un momento difícil, pero no es más difícil que lo que fue en otros momentos de nuestra historia como colectivo. Entonces, es un momento para poder unirse, para poder juntarse, para poder hablarlo, para que no les gane miedo. Ahora los homofóbicos salen del closet.

Me gustaría poder agradecerle a Lucas, mi novio, por todo este acompañamiento. Soy una persona que viví muchas cosas, muchas violencias además todo lo que he vivido como persona LGBT y la verdad que muchas personas como yo tal vez no se animan a emprender, no se animan a salir adelante, no se animan a seguir buscando trabajo, pero yo encontré un gran apoyo en mi vida en este momento que es mi novio y que gracias a él estoy pudiendo hacer todo lo que quiero.