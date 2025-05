Manuel Adorni celebró con la bendición de Javier Milei y pidió de rodillas nuevos aliados: "Tabula rasa"

Con 30.13% de los votos, Manuel Adorni quedó liderando los comicios legislativos de 2025 frente al 27.35% obtenido por Leandro Santoro y el 15.93% de Silvia Lospennato. Así las cosas, el candidato libertario tuvo que hacer malabares para ganar y una de sus herramientas fue sin dudar el presidente Javier Milei.

Colapsado de alegría, se vio al Jefe de Estado en el escenario que también estuvo plagado de funcionarios nacionales como Luis Petri (ministro de Defensa) y Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación). Es en este contexto en el que Milei gritó: "Es importante tener conciencia de que este es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo. Y a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país".

Adorni festejó su triunfo en las legislativas

Además, tuvo muy presente a quienes idearon desde el momento uno la campaña de Adorni: "Esto no hubiera sido posible sin esos gigantes que constituyen el triángulo de hierro: Santiago Caputo, y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei.

Para terminar su discurso -cortito pero contundente- Milei presentó a su candidato: "Esta aplanadora violeta, alguien tenía que ponerle el cuerpo y la cara adelante. Con ustedes, el gran ganador de la noche, Manuel Adorni", dijo mientras la gente vitoreaba: "Adorni, Adorni, Adorni, Adorni".

El vocero presidencial no se la creía: "Che, son un montón. Qué increíble, ¿no?", dijo y siguió con tono de nerviosismo: "Quiero agradecer a mi familia que son los primeros responsables de que todo esto pueda ocurrir, al medio millón de porteños que nos acompañaros, a toda la militancia, a todos los fiscales que no cobraron un sólo peso para hacer esto realidad todo este gabinete maravilloso que se ha puesto al hombro la campaña y no dejaron de brindarme su apoyo, estoy sumamente agradecido con todos ellos", dijo y siguió: "A Karina Milei, la hacedora de estos milagros y por supuesto al presidente de la nación por su respaldo de siempre, el respaldo que le da al gobierno, el respaldo que me dio a mí en la campaña".

Adorni dijo lo evidente: es bastante poco común que un presidente haga una campaña para un distrito. Sin embarro, con mucho desparpajo, soltó: "Tal vez llamó la atención ver en una elección local, ver tantas caras relevantes y es precisamente porque no era simplemente una elección local, era una elección donde se elige entre dos modelos y esa fue la elección mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos: el modelo kirchnerista de la decadencia, el pobrismo y el pasado o la libertad que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante".

Adorni festejó su triunfo en las legislativas

Además, celebró el triunfo libertario en las provincias del noroeste argentino: "Como les dije, esto se viene dando en otras provincias, pasó en Jujuy, pasó en Salta, ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Duplicamos la cantidad de votantes que nos acompañaron hace tan solo dos años; así que feliz por ser parte de esta lista maravillosa porque detrás mío hay otros candidatos sensacionales", expresó con tono amable.

El todavía vocero presidencial también tuvo tiempo para la reflexión: "Lo que hoy dejó esta elección dejó el aprendizaje que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina".

Los primeros resultados electorales

Manuel Adorni "tiró la línea" para ver si alguien pescaba: "Por eso, quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Lo cierto es que la gente tomó una decisión y es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza, somos nosotros así que invitamos a todos los que quieran apoyar este proyecto, dejar los egoísmos de lado, los personalismos y las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza y que es el instrumento que ha elegido la sociedad para cambiar la Argentina", dijo y con tono festivo terminó con una declaración que sonó a pedido para el espacio de Mauricio Macri: "Tabula rasa: este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, vengan de donde vengan. Viva la libertad carajo. Gracias totales".