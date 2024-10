Máximo Kirchner rompió el silencio: su resentimiento con Axel Kicillof y la interna que no tiene fin

En una intensa charla para Argenzuela, Máximo Kirchner no dejó de sorprender con fuertes declaraciones sobre Axel Kicillof con quien -aunque no lo admita sostiene una fuerte interna.

"¡No!", expresó Máximo ante la pregunta del millón: ¿Está limando a Kicillof? . Además refirió: "En lo concreto en dónde", preguntó retóricamente y continuó: "Lo que hacen todos nuestros compañeros y compañeras en la provincia de Buenos Aires es trabajar. De hecho el gobernador manifestó su conformidad con los ministros que tiene, entonces sería muy raro".

"Se generan situaciones y contextos que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades. De hecho, los compañeros que integran su gobierno están llamándolo desde la mañana; uno asiste y ayuda en lo que puede", dijo Máximo enfáticamente.

Si bien Máximo minimizó a aquellos -como el Cuervo Larroque- que dijeron que el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene un encono personal con el gobernador de Buenos Aires, no dudó en hacer un análisis más profundo: " Tiene que ver con mezquindades políticas . Pero con todo lo que le está pasando a nuestra gente, con la política económica que despliega el gobierno de Milei, no me vas a escuchar hablar sobre las listas", aseguró.

Máximo Kirchner es dirigente más importante de La Cámpora

El máximo referente del movimiento La Cámpora -que banca a Cristina- tiró una bomba: Máximo prometió llamarlo pero el ring del teléfono no sonó hasta el día de hoy. Ni bien lo confesó, puso paños fríos: "Tiene sus tareas, tiene una responsabilidad enorme, son 17 millones de personas con una política económica que impone el gobierno Nacional que poco puede hacer la provincia de Buenos Aires para evitarla".

"6 de cada 10 personas en la provincia de Buenos Aires, son pobres", con esta oración Kirchner decidió visibilizar que las políticas públicas que pueda introducir Kicillof se quedan cortas pues el gobierno libertario se encargó de elevar los niveles de pobreza en un 54%, según datos de la Universidad Católica Argentina.

Los berretines de Máximo con el poder

Máximo fue consultado sobre una supuesta actitud de victimización seguida de ofensa al haber quedado relegado de la figura de gobernador que se la quedó Kicillof junto a Verónica Magario a quien designaron como vicegobernadora de Buenos Aires.

El referente peronista sorbió la bombilla del mate fuertemente y disparó: " Es todo mentira" . Además contó: "Cuando Cristina delegó responsabilidades y lo eligió (por Axel) yo tuve que hablar con varios intendentes y convencerlos, no fue fácil", esto es, según Máximo porque "no conocían" a Axel.

Kicillof

"Ganó la elección y la ganó bien", dijo sobre la voluntad del pueblo que eligió a Javier Milei como presidente que llegó tras varios años de peronismo. Sin embargo, las encuestas muestran que el encanto que provocó el outsider de la política, no funciona en términos reales de la economía.

Sobre cómo llegar a ese electorado desencantado, Kirchner apuntó que es "un proceso". Y advirtió: "Es clave un proceso político para llegar a la victoria del peronismo como sucedió en 2019", sin embargo consideró: "La ansiedad y la necesidad de la gente muchas veces no tienen que ver con los tiempos políticos ".

Axel Kicillof, Estela de Carlotto y Cristina Fernández de Kirchner

¿Pero qué lugar ocupa Cristina en todo este caos? Máximo explicó: "Lo que empieza a pasar es que hay que dar discusiones sobre lo que queremos, dónde estamos y también sobre lo que nos pasó. Todo eso lleva un tiempo y lo principal es no cerrarse hacia adentro".

Además expresó que la interna de Cristina con el gobernador riojano Ricardo Quintela no es algo que le preocupe: "Si hay que votar se votará y punto" y reafirmó: "Si para algunos Quintela es una salida para el peronismo por cómo gobierna La Rioja, irá detrás de Quintela y los que entendemos que Cristina es mejor para el momento irá con ella".

Máximo habló sobre la interna con Quintela

Lo que sí dejó claro Máximo es que la gestión que llevó adelante tanto él como Cristina para que el gobierno de Axel funcione fue descomunal. Y, esa línea advirtió que "no entiende" cómo funcionarios de Kicillof "juegan" para Quintela.

"Laburamos como perros. No somos perfectos pero en caso de desacuerdo, deberían llamar y decir 'yo no estoy de acuerdo con esto', eso no sucede, esa gimnasia no estuvo", dijo Máximo echando tierra al gobernador Kicillof.

Máximo habló sobre la interna con Quintela

"Hay algunos que están más para el sindicato de dirigentes políticos y sus dignidades que los que realmente entendemos que la pelea es dura y que el objetivo principal es construir una alternativa después de lo que nos pasó", espetó Máximo sin mucha vuelta y remarcó: "No nos podemos hacer los otarios con lo que nos pasó".

Autocrítica peronista

" Era obvio que iba a generar problemas de diferente índole ", dijo Máximo refiriendo a la gestión de la pandemia por coronavirus en 2020 donde 130.000 personas murieron y que, en muchos casos, sus familiares no pudieron siquiera despedirse.

Kirchner refirió a esa gestión como una de las causantes de la derrota en las urnas durante 2023 que dio inicio al primer gobierno libertario de la historia del país. Pero también dijo: "El gobierno actuó respondió de la mejor manera que pudo".

Atrás quedaron las risas entre Axel y Máximo

Máximo se la tenía guardada pero no pudo sostenerlo más. Volvió sobre la idea de la dirigencia actual y, aunque no lo nombró, parecía estar hablando del gobernador bonaerense: "La sobreexposición mediática a mí no me interesa, no me va a interesar jamás", dijo y completó: "Hay que dejar que otros se expresen. Algunos dirigentes piensan que si no salen dos veces por semana, piensan que no están haciendo nada, hay gente que se la pasa subiendo reuniones en Twitter. A mí no me gusta, no es algo que sume ", expresó.

Irónicamente, Máximo Kirchner propuso: "Hay que hacer un sindicato de dirigentes donde puedan ir y hacer un estatuto de cómo debe ser tratado".

Cristina va por todo

" Ella va viendo una ausencia de consistencia en cómo discutir el gobierno de Milei ", respondió Máximo ante la pregunta sobre la decisión de la mandataria de querer tomar las riendas del Partido Justicialista.

Cristina Fernández de Kirchner

Sobre la disputa por la canción de "las nuevas melodías", Máximo volvió a querer bajarle el precio a la interna a través de risas e ironías: "¿No conocen cómo se pelea el peronismo?", advirtió y retrucó: " ¿Qué canción? ".

Sobre la actualidad del peronismo que tiene a grandes detractores como Osvaldo Jaldo que llegó a la gobernación con la fuerza del PJ pero que ahora se puso peluca, Máximo advirtió: "Los diputados que tienen siguen órdenes", haciendo referencia al bloque de diputados de Jaldo.

Osvaldo Jaldo

"Claro que tiene que haber una discusión en el peronismo y un debate que tiene que ver con qué queremos hacer y qué está dispuesto a poner cada uno. Porque Cristina sí puso por ejemplo para que Macri fuera derrotado", manifestó contundentemente Máximo.

Y, sobre la relación que parece tensarse con Axel, Máximo explicó que le dijo al gobernador que él está " dispuesto a charlar cuando quiera ", aunque admitió que no tuvieron más comunicación.

Quintela y Axel

"Hasta el 17 de octubre pensaba de una manera, ahora hay que ver", explicó el referente camporista cuando fue consultado sobre una posible candidatura de Kicillof a presidente dentro de tres años y siguió: "Debería haber sido candidato el año pasado a presidente" en contrapartida de Sergio Massa.

"Hay algunos que no están acostumbrados a rasparse y perder y después ganar", dijo contundente Máximo Kirchner y terminó: "No hay que enojarse". "Habrá que ver si tienen la capacidad intelectual y la consistencia espiritual", dijo el referente de La Cámpora y consideró que: " Alguien que no pueda decidir entre Quintela y Cristina me obliga a revaluar las cosas ".

Se picó la interna entre Axel y Máximo

Máximo dejó los buenos modales que sostenía para embarrarse en la interna y ponerse del lado de Cristina dejando claro que piensa que ella "es 20 veces mejor que Quintela" y confesó no saber -o no entender- por qué Axel no tomó partido por la ex presidenta: "Hay cosas en las que prefiero quedar como un pelotu** en los medios. Esa cosas para ver cómo quedo o cómo me ven ' si la apoyo a usted voy a ser sumiso y si no la apoyo... ', no es así, estás equivocado", dijo en clara referencia a Axel Kicillof.

"Es un momento importantísimo para quienes quieran gobernar el país en el '27. El peronismo está muy mal: nunca tuvo tan pocos gobernadores y creo que hay que reconstruirlo para que si en su momento", dijo Kirchner en cuanto a la candidatura de Cristina en el PJ: "Es una de las cabezas más importantes con las que tenés que debatir". "Hay miserias que uno no esperaba", terminó Máximo Kirchner.