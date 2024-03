"Me llegó la factura de luz y tengo que cerrar": comerciantes y clubes de barrio en quiebra por la liberación de tarifas

Los resultados de la política económica del gobierno libertario de Javier Milei quedaron a la vista en los principales rubros tras algo más de 100 días de gestión. Mientras que la recesión genera despidos y atenta contra la producción en los protagonistas del mercado, también los espacios más pequeños se ven afectados por este parate.

Por otro lado, se suman los aumentos extraordinarios en los servicios, que hacen un efecto de pinzas sobre las pymes que no tienen ventas y aún así deben pagar más. En el medio, el Estado nacional brilla por una ausencia planificada con el objetivo de que sólo sobrevivan los más fuertes.

"Pagar no la puedo pagar. Tengo que cerrar el negocio, lamentablemente. Es insostenible. Primero y principal porque no hay trabajo, segundo y consiguiente con esta factura, no se puede sostener", explicó a C5N Martín, un parrillero de la localidad bonaerense de Haedo, quien enviudó en noviembre del año pasado y sigue al frente de su local junto a Lucas y Matías, sus hijos de 21 y 25 años.

Al parrillero la tarifa de energía eléctrica se le fue de 110.000 pesos a 510.840 en sólo un mes. "Con los aumentos que se vienen de luz y gas de un 500 por ciento, es insostenible", agregó al respecto, mientras mostraba lo vacío que estaba su local en pleno mediodía, un horario en el que meses atrás las mesas se le llenaban de albañiles, pintores y plomeros.

"No hay más obras. Y si hay comen otra cosa o se vienen con la vianda. La gente de las fábricas no está más. Eso se terminó. Es un poco el fin de semana y ya ni salón", detalló Martín, quien además está tuerto de su ojo izquierdo tras un accidente con un fierro. "Nosotros vendíamos un cajón de pollo por día y ahora estamos vendiendo uno y medio por semana. Teníamos un promedio de 20 bolsas de papa por semana y ahora tenemos seis", comparó.

Lo que describe el parrillero no es ni más ni menos que la recesión económica que se desató tras la asunción de Milei, algo que el emprendedor culinario tiene claro, ya que fue el comienzo del fin de su negocio: "Desde noviembre que ganó este muchacho y que se descontroló todo absolutamente".

Golpeado por el oficialismo, Martín hasta se animó a defender la gestión anterior que gobernó el país hasta fines del año pasado, y la cual muchas veces es descripta por las fuerzas de La Libertad Avanza (LLA) como una experiencia que en términos económicos no reflejaba la realidad del país y que estaba amparada sobre la emisión monetaria, tan cuestionada por los liberales.

Javier Milei festejó los despidos en el Estado.

"Con esa mentira vivíamos. En ese mundo de mentira vivíamos. Es ridículo que te digan eso. Es tomarte por tonto y subestimar a la gente. No se dan cuenta que están generando un caldo de cultivo, una violencia. Son tipos que provocan permanentemente. Y te llevan a que te quedes sin laburo, que por ende no vas a poder bancar tu techo, por ende no vas a poder comer", protestó el parrillero.

En la comparación con el gobierno anterior, el emprendedor explicó que antes había inflación, pero a que esta "se la corría de cerca". "Ahora es galopante y no se genera trabajo. Está todo absolutamente frenado. Encima se nos ríen en la cara. Se burlan. Un tipo que festeja que la gente se quede sin trabajo me parece de mala leche", lamentó.

"A mí lo único que me queda hacer en esta situación, con esta discapacidad y con casi 50 años, es ponerme una parrilla al paso, un chulengo como para vender choripan y hacer la diaria", aseguró. "No lo puedo sostener. Es generar más deuda, y el dueño del local va a tener que cobrar su alquiler y se va a hacer un cuello de botella. Esto ya lo vivimos y vinieron a esto. Está claro. Da bronca e impotencia porque hay mucho sacrificio", reconoció.

Si bien es una desgracia evidente lo que sucede con los pequeños y medianos comerciantes, la realidad de los tarifazos además golpea a sectores no vinculados al lucro, como las entidades sociales conocidas como clubes de barrio, las cuales cumplen un rol social en una Argentina cada vez más golpeada por la pobreza y la exclusión.

La presidenta del Club San Andrés de San Martín, Cinthia Nikolov, lo explicó ante las cámaras de C5N, luego de que el costo de la energía eléctrica pegue un salto demoledor para la economía del espacio, ya que pasó 400 mil pesos a un millón. "El 3 de abril nos vence. Encima no tenemos segundo vencimiento porque somos considerados como una empresa. Así que ahora tenemos que juntar eso", reveló la abogada.

El golpe para la entidad sin fines de lucro es tal, que la factura de marzo antes les costaba 66 cuotas sociales de las que cobran, mientras que para el mes que viene costará 166. "La insensibilidad es absoluta. Evidentemente no les importa, nunca lo han visto, no lo ven. No ven la realidad que estamos viviendo los clubes. La situación es trágica, todavía no nos llegó el gas. La idea es sostener, resistir y aguantar el embate", afirmó Nikolov.

Las tarifas afectan a la economía familiar, la de los comercios y hasta la de las entidades sin fines de lucro.

"Esto ya lo vivimos. En el gobierno de (Mauricio) Macri nos pasó y realmente es una tragedia de la que no se toma dimensión de lo que pasa. Acá tenemos una responsabilidad con los chicos y con el personal, los profes. La plata va a aparecer. Obviamente recortás mantenimiento, queríamos cerrar un gimnasio para que no nos llueva y esa obra la vamos a suspender", reflexionó. "Nuestro único recurso de ingreso es la cuota social. Y cuando hemos recibido algún tipo de subsidio, sobre todo en el gobierno anterior, lo hemos aplicado a reconvertir la iluminación, comprar una manta para la pileta para que no se enfríe a la noche", añadió.

"Para las empresas somos una pyme en cuanto a cargas sociales. No tenemos ningún beneficio y prestamos un servicio a la sociedad. De hecho las escuelas públicas de la zona vienen a hacer gimnasia totalmente gratis", señaló Nikolov. "A nivel nacional no hay ninguna comunicación ni contacto. Nuestro contacto es con la provincia de Buenos Aires, que siempre nos ha ayudado, y con el Municipio de San Martín, que siempre ha estado al lado de todos los clubes", sumó.

"La gente sin trabajo, no pagan los impuestos, no paga la cuota social. Esto es una tragedia y nosotros lo vivimos con mucha tristeza. Yo soy abogada, tengo mi trabajo, mi oficina. Esto lo hacemos ad honorem y ponemos con nuestra cuota social y nuestras horas que le ponemos acá", indicó. "Lo único que se habla de los clubes es sobre las sociedades anónimas deportiovas. Otra situación no importa", cerró.