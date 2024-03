"Esto es una carnicería, con Macri éramos un número, acá investigaron y marcaron": así se viven los despidos en Agricultura, Ganadería y Pesca

"Esto es una carnicería", le indicaron a BigBang fuentes cercanas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que hoy es víctima de cintos de despidos. La semana corta por los feriados se pintó de negro cuando el martes por la mañana llegó un anuncio informando que al día siguiente los empleados se debían "preparar" porque aproximadamente 500 personas se quedarían sin trabajo, sin ningún tipo de motivo.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Los despidos comenzaron la semana anterior en diversas oficinas pertenecientes al Estado nacional tras la normativa de Javier Milei de dejar sin empleo a un universo de aproximadamente 70.000 personas. Sin ningún tipo de compasión y eliminándole los ingresos a esa cantidad de personas, Manuel Adorni recalcó que, hasta el 31 de marzo, serían 15.000 y que el resto volvería a una etapa de "revisión quirúrgica".

"Hubo bastante confusión respecto a los números. Todavía no está el número finito pero hasta lo analizado habrá 15 mil bajas que van a proceder al 31 de marzo", en esa misma línea, sufrieron despidos en ANSES e Indec, sumado al cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) en donde por consecuente, 900 empleados quedaron sin trabajo ni indemnización en un lapso breve de horas sin previo aviso.

Manuel Adorni

Luego de aquello, llegó el informe en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca avisando que también sufrirán lo mismo en las próximas horas: aproximadamente 500 despidos en tan sólo un día. La motosierra se prendió y ahora no hay quien la pare, a pesar de la insensibilidad de dejar a miles de personas sin trabajo.

El martes cuando se encendieron las luces de la Secretaría, les avisaron que el día iba a ser "caótico", pero que el miércoles sería peor. "Esto es cada vez más caótico, es una carnicería", le revelaron a BigBang . "Nos avisaron que van a despedir a 500 personas, 350 de un saque y 150 que no sabemos si serán hoy, mañana o la semana que viene. Sabemos en qué área, pero no a los nombres en específico".

El martes el Gobierno avisó de una manera particular, no sólo con un comunicado sino plantando también a la Policía en la puerta por si llegan a ocurrir disturbios tras los despedidos. "El martes nos avisaron y hoy nos despiden de manera legal con un aviso formal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se plantó en la puerta y ellos respondieron plantando móviles de Policía en la puerta", relató una fuente cercana al caso.

La Policía se plantó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

"La Policía ingresó por la calle Carlos Calvo, que es la de atrás a la Secretaría y estacionaron dos móviles en la puerta. No llegaron a entrar pero sí hubo mucho movimiento porque no sabíamos qué iba a pasar ni por qué se plantaron ahí. Ellos estaban ahí con las puertas abiertas como para ingresar en cuanto les den la orden y la Federal de la Secretaría fue la encargada de calmar la situación en buenos términos para que no nos desesperemos", continuó.

El martes terminó siendo un día de tensión total. Finalmente las puertas se cerraron, algunas personas retiraron sus cosas porque no sabían qué iba a pasar el día después, si iban a poder ingresar, si se iban a encontrar con la Secretaría llena de vallas o si iban a tener que afrontar un listado con los despidos, hasta que el miércoles pasó lo avisado: despidos por doquier.

Cerca de las 11 de la mañana, llegó el momento menos esperado. "Están empezando a avisarle a la gente que están despedidos. Personas que tienen 30 años trabajando acá se están yendo sin ningún tipo de motivos siendo algo totalmente arbitrario. Están cayendo ahora sobre la marcha y las personas se enteran en el momento. Es una locura", le informaron a BigBang.

"Se calcula que hoy se van a dar 15 mil despidos en toda la administración pública y empezaron por nosotros. Ahora se están viendo los formularios jurídicos gremiales para ver cómo se continúa. Todo lo que no es planta permanente se va sin indemnización, la gente se queda en la calle", prosiguieron.

ATE se presentó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tras los despidos.

¿Quiénes son los máximos apuntados para despedir? "Los afiliados y delegados de sindicatos son los primeros que están echando. Muchos afiliados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se quedaron sin trabajo simplemente por pertenecer. Más allá de eso se están utilizando las herramientas jurídicas que hay que usar para intentar poner un freno", manifestaron.

"Acá se sabe que los que no están en planta permanente están en juego tanto acá como en toda la administración pública. Todos sabemos que nadie tiene su lugar asegurado acá. No respetan años de empleados públicos, no respetan los contratos, no respetan a los de la planta tampoco. Nada. No les interesa, es algo masivo", le aseguraron a BigBang.

Haciendo hincapié a los que son elegidos para despedir, expresaron: "Esto es muy diferente a cuando fueron los despidos con Mauricio Macri. En ese momento fueron más números y despidieron hasta a los directores, ni siquiera sabíamos por dónde venía la mano. Acá ya hay marcados. Es como que están investigando quiénes pertenecen a qué sector y más que nada si son sindicales".

Javier Milei

"Los directores no tienen idea de donde provienen los despidos, los secretarios tampoco, nos cerraron todos los canales de diálogo que tenemos con la institución para consultar y lo único que sabemos es que apuntan a los afiliados de los gremios y a los que no están en planta permanente", agregaron.

El día será largo. Avisaron que hoy despedirán a 500 personas y ya comenzaron a partir de la mañana a echar sin motivos a los trabajadores. No obstante, confirmaron que buscarán un plan de lucha para ir contra la motosierra. "Desde UPCN tienen el plan de lucha macro para recibir los despedidos que incluso pueden ser ellos mismos, para empezar la vía jurídica y el plan. Por ahora se analiza aparte del paro estatal, tomar los ministerios de forma pacífica".