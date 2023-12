Melconian criticó a Caputo, habló de "improvisación" y avisó: "Se ha canjeado la motosierra por la licuadora"

El economista Carlos Melconian analizó las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei, las cuales se retrasaron casi 48 horas del tiempo prometido por el mismo presidente y aseguró que hubo una improvisación en materia de comunicación. "Está claro que se armó sobre la marcha", aseveró.

El analista económico expresó en diálogo Radio Mitre que no cree que el ministro de la cartera financiera haya mostrado todas sus cartas a pesar de su sinceridad, sino que se posicionó en un momento donde la nueva gestión debe rever cuáles son las cartas disponibles para volver a tirar. "Yo creo que ayer, primero viene el anuncio del ministro Caputo, podemos chequearlo, pero ya vienen hablando, se saben, son el adicional de retenciones, el impuesto a las importaciones, la baja de subsidios, infraestructuras, programas sociales. Creo que va a ser en términos del Poder Ejecutivo, pero quedó postergado el impuesto a los combustibles y fundamentalmente la devaluación", indicó Melconian, quien resaltó que la herencia es muy mala.

Luis Caputo.

Al respecto, el economista consideró que el Gobierno debe diseñar un puente cambiario hasta abril o mayo del año que viene, a la espera del ingreso de dólares de la cosecha y sostuvo que la nueva tanda de medidas tira por tierra toda la idea de dolarización. "Creo que en materia devaluatoria no se ha cortado con el actual régimen cambiario. Falta hoy el Central, que se va a involucrar en la deuda importadora, mucho menos en el tema de Leliq. Ahí se metieron en un lío sin necesidad, no va a pasar nada", opinó Melconian.

En este mismo sentido, opinó: "Va a haber una suerte de blanqueo, una moratoria. Seguramente una suspensión 'a la Alberto Fernandez' de la movilidad previsional durante el primer año. No sé si vendrá una modificación para trocar bimonetariedad por dolarización, anoche salió un comunicado del Central para recuperar la demanda del peso. Eso entierra la dolarización",

Además, el ministro de Economía elegido por Patricia Bullrich durante su campaña electoral como presidenta aseguró que el paquete de medidas es un ajuste ortodoxo clásico y que más allá de que busca un equilibrio fiscal con déficit cero, "se ha canjeado la motosierra por la licuadora. La pregunta central de lo anunciado hasta acá es hasta dónde llega la inflación, hasta dónde la recesión".

"Estoy más preocupado por la inflación, porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba, no imaginaba ese saque cambiario", se lamentó Carlos Melconian, quien remarcó: "Hay un riesgo inflacionario, y por supuesto, acá no ha habido, que va a ser incluido, no tengo ninguna duda, falta la heterodoxia salarial acá atrás. Porque el plan israelí, el plan real, y cualquier plan, ahora voy a referirme al programa en general, pero por lo menos a lo anunciado hasta ayer, acá lo que está faltando y va a venir también, es la heterodoxia salarial, porque con todo esto que estamos diciendo, mirar para otro lado salarialmente".

Carlos Melconian.

Por otra parte, Melconian criticó fuertemente la forma de comunicar la medida, que la calificó no solamente como mala, sino también como improvisada. "Tiene que haber una estrategia, un programa. Sin pasarse de rosca vendiendo espejitos de colores, creo que faltó mostrar una luz al final del túnel, de la estrategia y el programa. Que hay un cerebro detrás de esto. Lo comunicacional sin contenido es cháchara, el contenido sin comunicación es incertidumbre", aseveró.

La pregunta es qué viene después de esto. Cuánto tiempo lleva. Dado el formato que veo de cómo se salió a la cancha, el nivel de improvisación, cómo se llenaron los casilleros, está claro que se armó sobre la marcha", resaltó el ex presidente del Banco Nación Argentina, quien también resaltó que esto va a tener un costo muy grande en la sociedad, y que seguro que no está previsto ni por Caputo ni por Milei, ya que el impacto será directo a la clase trabajadora.