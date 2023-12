Adorni habló de una Argentina "a punto de morirse" y anunció que la quita de subsidios arranca el 1° de enero

El portavoz de la presidencia elegido por Javier Milei, Manuel Adorni, aseguró que las medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, fueron tomadas para "evitar la catástrofe" y "transformar la Argentina". "Encontramos un paciente en terapia intensiva, a punto de morirse", dijo con una catastrófica metáfora.

Según indicó, este paquete de medidas es inevitable para poder transformar el país y dar en las próximas semanas el inicio de la "nueva Argentina". "Es un paquete de medidas urgentes que consideramos inevitables para evitar la hiperinflación y evitar que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de en lo que podría transformarse la argentina en caso de que se dispare una hiperinflación", detalló.

Luis Caputo.

Además, insistió en que la premisa que persigue el Gobierno es llegar a un déficit cero y que debe quedar claro que el país no puede gastar más de lo que tiene y que eso, para Javier Milei, no es negociable. "Porque eso deriva o en crisis de deuda o en una crisis de inflación como la que estamos viviendo ahora, que estamos en un momento extremadamente crítico", explicó.

"A este gobierno no le han dejado un paciente con dolor de muela, nos han dejado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse y no estamos dispuestos a que se muera porque significa que la pobreza no va a tener límite", aseveró Adorni, quien dijo además estar apenado de ser el que deba dar las malas noticias, pero que a su vez pidió mantener la esperanza.

"Nos apena a todos tener que tomar medidas por el desastre, la irresponsabilidad y el desinterés por la cosa pública", sostuvo, pero también fue optimista: "Den por hecho que Argentina va a cambiar, lo vamos a lograr", remarcó. En este mismo sentido, consideró que la Argentina debe darle la espalda al Banco Central y a "su máquina de imprimir billetes": "Ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un solo peso del Tesoro", dijo.

Adorni señaló también que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas, más allá de la lógica argentina donde gran parte de la vida de los argentinos, donde siempre la ciudadanía vivió en ciclos de déficit fiscales.

Manuel Adorni.

En este sentido, aseguró: "Cuando uno gasta más de lo que tiene, hay dos alternativas. O te endeudás con un banco y con la tarjeta de crédito o le pedís prestado a un amigo. Y acá no tenemos ninguna de las dos porque los bancos privados ya no creen en la Argentina, y nos destacamos en el mundo por ser defaulteados seriales".

Por último, Adorni se disculpó por las demoras ocasionadas antes de su anuncio, pero recordó que es importante mantener un diálogo fluido y claro con la población. Por este motivo, resaltó que las medidas revestían una urgencia inmediata que requería de un análisis y una bajada clara, para entender que efectivamente el Gobierno no pretende gastar "ni un centavo más de lo que ingresa".