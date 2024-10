"Mes a mes se nos caen los estudiantes de las aulas": los testimonios en la previa de la masiva movilización

¡Llegó el día! Cientos de miles de estudiantes marcharán a lo largo y a lo ancho del país en repudio al anticipo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario que llevará adelante Javier Milei antes del jueves. Desde temprano, los universitarios comenzaron a colmar las estaciones de tren para llegar al acto central, que tendrá lugar a las cinco de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos.

"Para nosotros es importantísimo que nos acompañe el resto de la sociedad, porque realmente estamos viendo cómo mes a mes se nos caen los estudiantes de las aulas por el costo que implica estudiar hoy en el país", advirtió Albertina, representante de la Federación Universitaria de La Plata.

Tal y como sucedió en la movilización del mes de abril, se espera una masiva participación social; refrendada por la convocatoria del Frente Sindical que agrupa a gremios docentes y no dicentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la CGT, la UTEP, las dos CTA y organizaciones de derechos humanos.

"Como estudiantes, estamos viendo además que nuestros docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza", reforzó la joven, quien cruzó al Gobierno por "partidizar" la movilización y convocó: "Que vengan a ver a los estudiantes, que muchos de ellos marchan por primera vez en sus vidas. Lo que quieren es defender su derecho a estudiar".

Somos al menos dos mil los estudiantes que nos movilizamos desde La Plata"

"El Gobierno ya tiene decidido el veto. Si no le tembló el pulso para pegarle a nuestros jubilados, tampoco le va a temblar para vetar esta ley. Confiamos en que los senadores hagan lo que tienen que hacer y, sobre todo, que toda la comunidad acompañe este reclamo. Nos merecemos poder pensar en nuestro futuro".

Vamos a hacer de esto una fiesta y no lo que dice el Gobierno de un golpe de Estado"

Juan, otro de los estudiantes que llegó del Conurbano a Constitución, resaltó la importancia de la educación pública para la movilidad social. "En mi caso yo soy primera generación de universitarios en mi familia y por eso estamos acá cuidando lo nuestro. Creemos que un país sólo se desarrolla con más educación y porque no nos van a vetar los sueños, no nos van a vetar la esperanza y no nos van a vetar el futuro".

"Somos todos universitarios los que estamos acá. Yo soy del interior y me cuesta mucho poder estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá para defender lo nuestro, para que los pibes puedan seguir yendo a la universidad, se puedan seguir recibiendo y aportando al país", sumó.

El joven también se refirió al esfuerzo familiar para que él pueda seguir con sus estudios. "Soy de Benito Juárez, un pueblo que queda en la provincia de Buenos Aires. El sacrificio es mucho, más en este contexto. Pero bueno, estamos acá para resistir".