Milei comparó al Congreso con un "nido de ratas" y disparó: "Los políticos son una mierda"

Mientras crece las versiones de que el Gobierno evalúa quitar los subsidios al transporte de colectivos que en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, luego de haber dispuesto algo similar para el interior del país, el presidente Javier Milei volvió a hacer uso de su verborragia para hacer foco en su enfrentamiento con el Congreso de la Nación después de que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fuera tumbada y volviese a comisiones a pedido del mandatario.

Ley Bases

En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza (LLA) comparó el Congreso con un "nido de ratas", aseguró que los políticos "son una mierda" y advirtió que los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley "Bases" no lo hicieron porque "frente a sus privilegios no quieren ceder". "Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama", dijo.

Además, aclaró que él parte "del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia". El presidente participó el lunes por la noche en la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes, donde fue recibido por el gobernador, Gustavo Valdés (UCR). Allí, frente a miles de asistentes, responsabilizó a los legisladores que votaron en contra del proyecto de ley de Bases de causar un atraso del crecimiento de Argentina "de 30 años".

Según explicó, el fracaso de la también llamada Ley Ómnibus ocasionará demoras al no poder llevar a cabo "mil reformas estructurales que permitirían duplicar el producto bruto per cápita en siete años", sostuvo. "El 56% de los argentinos lo vio y se despertó, pero por la lógica del sistema electoral todavía no tiene esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación", dijo haciendo referencia a quienes lo votaron en el ballotage.

La ley fue discutida en Diputados.

De todas maneras, Milei avisó que envió al Congreso "un decreto de necesidad y urgencia". "Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres como ahora ha dibujado la UCA y demás, ¿No eran condiciones de necesidad y urgencia? O están mirando la película en otro lado. También mandamos la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que entre los dos documentos son cerca de mil reformas estructurales", agregó.

Para el presidente, el fracaso del proyecto mostró la "miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder, empezaron a sacarle pedazos a la ley, empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla, empezaron a defender sus tongos y frente a esa situación decidí levantar la ley". "Los expusimos a todos, es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos", manifestó.

Y sumó: "No están a favor del cambio, se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios. Esas reformas, obvio que nos permitirían, por ejemplo, duplicar el PIB per cápita en 7 años y si estamos así, con este marco que tenemos ahora, duplicar el PIB per cápita nos podría llevar 30 años o 25 años, porque claramente las consecuencias en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, no son triviales, pero a la miserabilidad de la política que defiende sus privilegios no le importa".

Diputados de UXP rechazaron la expresión "nido de ratas"

El presidente también apuntó sus cañones contra el diputado nacional Ricardo López Murphy, a quien tildó de "traidor" y "una verdadera basura". "Se disfraza de liberal", remarcó y continuó: "Veníamos avanzando fuerte. El señor ( Horacio Rodríguez) Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que es un traidor de las ideas. Entre otras cosas, por su gente me hacía tratar de nazi o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista".

De esta manera, el mandatario sostuvo que López Murphy es "alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista (en alusión a Rodríguez Larreta). "En lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Es bueno que se sepa quienes se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas y eso vale para los que iban en la lista también", concluyó el presidente.

En las últimas horas, Diputados de Unión por la Patria (UXP) rechazaron los dichos Milei para referirse al Congreso Nacional y le pidieron "respeto" a las instituciones de la democracia. "La mejor manera de repudiar la última agresión de Milei al Congreso es rechazando el mega DNU 70/2023. De nada sirven tuits y comunicados si después no se sientan en sus bancas para dejar sin efecto el mayor atropello a las facultades del Congreso", publicó el titular del bloque en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz dijo que "ese nido de ratas al que usted refiere es el Congreso Nacional, que además de ser uno de los tres pilares fundamentales de nuestra REPÚBLICA, es el garante de la consolidación del periodo democrático más largo de nuestra historia". "Lo esperamos el 1 de Marzo en la apertura de sesiones ordinarias, para honrar el lugar que el pueblo le ha otorgado: el de ser PRESIDENTE de la Nación", avisó la legisladora también en su cuenta de X.

Le pidieron a Milei "respeto" a las instituciones de la democracia.

Por último se sumó también la diputada Carolina Gaillard (Entre Ríos), quien expresó: "Las instituciones se respetan. Esto es una democracia no una monarquía @JMilei". Y la diputada Cecilia Moreau, quien expresó: "27.612.739 de argentinos legitiman con su voto a los 257 diputados y diputadas que conforman el Congreso Nacional. Si no les gusta gobernar con la constitución, lo lamento...".