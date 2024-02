Juan Grabois comparó a Milei con Maduro y disparó: "En dos meses te clavó 15 puntos de pobreza"

El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, volvió a tomar gran protagonismo en los últimos días luego de que se pusiera del lado de la vereda de Lali Espósito y otros músicos ante los ataques reiterativos de Javier Milei, a quien acusó de violento y de mentiroso, ya que recordó que es inaudito que un presidente haga responsable a un artista de los déficit de un país. Además, la pelea pública con el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, lo puso en el ojo de la tormenta tras acusarlo de beneficiarse con el cobro del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU).

En una entrevista exclusiva con Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el político expresó su profunda preocupación por el presente económico y social por el que atraviesa el país y remarcó el preocupante aumento significativo de la pobreza, además de criticar las políticas que implementó el gobierno en sus primeros cincuenta días.

Juan Grabois

Allí, Grabois indicó que es necesario llevar a cabo la búsqueda de alternativas por parte del pueblo argentino, señalando que incluso sectores que anteriormente votaron por Milei ahora se han dado del grave error que cometieron dándole el bastón presidencial: "El pueblo argentino está buscando un camino, una alternativa. Un sector importante ya de la gente de los barrios que votó en Milei se dio cuenta que la habían cagado... ya la habían cagado antes, así que tampoco es un gran desengaño, ¿no? Y esta combinación entre resistir y enfrentar el gobierno hambreador, empobrecedor", dijo

"La tasa de empobrecimiento es la más acelerada de la Argentina, ¿Tengo un recuerdo de un aumento de 15 puntos en la pobreza en dos meses? No hay recuerdo. 3.700.000 nuevos pobres A mí me da un poquito más alto", expresó el dirigente social mencionando los datos del índice de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mostró un notable incremento desde 2015.

Además, el dirigente político criticó la gestión del gobierno en relación con la devaluación y la dolarización de la economía, comparándola con medidas adoptadas en Venezuela: "Es la miseria planificada que tiene entre otros objetivos La licuación de los salarios reales del sector privado, del sector público, del sector informatizado, de la economía popular. Que básicamente es la licuación del peso, de la moneda nacional. La moneda nacional sirve cada vez menos y eso permite acelerar la dolarización. Que paradójicamente es algo que sí prometió en la campaña, porque si uno piensa que tenía mil pesos en la billetera y va a tener mil dólares... pero no es así, con suerte vas a tener medio dólar por cada billete de mil pesos Y vas a ganar muy poco y lo que va a hacer la Argentina es un narcoestado va a ser Ecuador o para los más optimistas, Argenzuela, está a punto de existir, El libre mercado de divisas solamente existe en Venezuela Así que sería una venezolanización por derecha si se quiere".

"Milei sería lo más parecido a Maduro que hay en el mercado político, tiene una política económica madurista porque por distintos motivos (...) Es decir, una dolarización que es una rápida devaluación del Bolívar muy fuerte que es lo que hicimos en la Argentina, que hicimos, que hicieron Sturzenegger, Caputo, etc. Y a partir de esa devaluación se empezaron a realizar transacciones cotidianas en divisas, es decir en dólares, es lo que está pasando acá. No defienden la propiedad privada, afectan a las mayorías populares, a los trabajadores de todos los sectores, de los jubilados", aseguró Juan Grabois.

En este mismo sentido, el referente social abordó la complicada situación de la clase media, señalando que el deterioro del salario hace que la situación sea cada vez más dificil, debido a que afecta por ejemplo, a la educación privada y que la atención médica se vuelva cada vez más inaccesible. Además, criticó la visión de algunos otros políticos que instan a esperar el momento adecuado para actuar, afirmando que es necesario enfrentar los problemas de manera frontal

Juan Grabois

"Creo que hay que poner la cabeza, el cuerpo, el corazón siempre que se esté conculcando un derecho, no hay que andar haciendo estas mediciones tácticas de manera permanente Pero respeto la opción de otros", dijo Grabois al respecto.

"La gente normal y corriente que en algunos casos tenía esperanza, ahora tiene una esperanza que está alimentada de la desesperanza generada por el mal gobierno que hizo el Frente de Todos y un mal gobierno anterior como el de Mauricio Macri. Entre los dos, insisto, fueron sumando cagadas y malas políticas lideradas por ambos gobiernos que habían generado menos pobreza que Milei en un mes", expresó con respecto a la complejidad del contexto electoral, pero rechazó a su vez la idea de que quienes votaron a La Libertad Avanza merezcan sufrir las consecuencias por más que hayan elegido a su gobernante.

Con respecto al manejo de la expresidenta Cristina Kirchner, Grabois aseguró que "le dio su apoyo a la gente equivocada" y resaltó: "No tengo nada que agradecerle a Cristina porque es política. Yo le agradezco por lo bueno que hizo por el pueblo cuando fue presidenta, pero la verdad es que sin el aval de ella yo no podría haber sido candidato. Y eso no sucedió por distintos motivos. Fundamentalmente porque los dos considerábamos que era lo mejor para la fuerza era lo mejor para enfrentar a Milei y en segundo lugar a Patricia Bullrich".