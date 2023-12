Bullrich, el protocolo "antipiquetes" y la marcha del 20: "Irán por la vereda y en fila india"

A tan sólo un día de la marcha "contra el ajuste de la motosierra y el hambre" que llevará adelante el 20 de diciembre la Unidad Piquetera, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a hacer hincapié en el protocolo "antipiquetes" y detalló que el proceso de identificación de titulares de planes sociales que participen de la protesta que se realizará este miércoles a través de "fotos, drones y pidiendo documentos". "Se los va a identificar", alertó.

Patricia Bullrich

Este miércoles se llevará adelante una marcha en protesta de la batería de medidas económicas que anunció días atrás el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "La reunión fijó realizar un paro activo el 20 muy fuertemente con otros sectores, con gente del movimiento obrero, con sindicatos docentes, con sindicatos de la Unión Ferroviaria, con gente que ha previsto esto, que lamentablemente se vino y que se plasmó en los anuncios de Caputo", había dicho Eduardo Belliboni.

Incluso, el referente del Polo Obrero había advertido que las medidas de Caputo significaban "un Rodrigazo brutal contra los trabajadores". "No hay una sola medida para los trabajadores en todas las que ha anunciado el Gobierno. Así que vamos con todo nosotros el 20, pero estamos reclamando también un paro nacional ya de la CGT y la CTA por un salario mínimo de 500 mil que le permita a la gente por lo menos vivir", resaltó.

En medio de este panorama fue que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que se le quitará los planes a quienes corten las calles y la suspensión del sistema de control de presencialidad en los planes sociales. "Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo", advirtió el lunes por la tarde la ministra a través de un mensaje grabado

Eduardo Belliboni

De esta manera informó que todos aquellos que hayan "promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano". Siguiendo esta misma línea fue que Bullrich detalló que se le sacaran "fotos" a todos los que participen de la movilización de mañana. "Se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito", dijo.

La ministra también destacó que "si están en el parque al lado del Puente Pueyrredón y no acceden al puente no están cometiendo un delito, cometen el delito en el momento que bajan al cordón y cortan la calle". "Tienen la posibilidades de ir a la marcha sin arruinarse la posibilidad de perder el dinero que están recibiendo del Estado, lo que no pueden hacer es tocar la calle, eso se termina, los piquetes en la Argentina se terminan", sostuvo.

Sandra Pettovello

Finalmente consultada por TN, su canal amigo, la ministra de Seguridad sentenció: "Se pueden movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, una ruta, pueden ir por la vereda, si son 50.000 personas irán por la vereda, irán en fila india. Son personas que las llevan algún tipo de organización porque sienten que dependen de esas personas para recibir un plan. Lo que se ha comunicado hoy es muy claro, no dependen más, el plan es para los que se quedan en su casa, hacen el trabajo que tienen que hacer, atienden el comedor, pero el que va a la marcha es el que no va cobrar más".

Movimiento piquetero argentino

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) decidieron marchar el 20 de diciembre a Plaza de Mayo para ir a reclamarle "al poder político el desastre económico" que originó a pocos días de asumir, había detallado Belliboni días atrás. El dirigente piquetero reclamó también un "paro nacional" por el "enorme golpazo a los trabajadores", por la "brutal devaluación del peso", por el "aumento de los precios desatado que ya viene hace días" y una "devaluación de la moneda del 100%".