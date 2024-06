Milei dijo que la denuncia por sobresueldos es "una operación" y que vetará los cambios en la fórmula jubilatoria

Mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de su administración -con corrida cambiaria, los mercados estallados y denuncias de corrupción-, Javier Milei estalló en su exposición en el Latam Economic Forum. ¿El disparador? La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de ley para modificar la fórmula jubilatoria.

"Han visto lo que son los degenerados fiscalos anoche. Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos", amenazó el presidente libertario durante su discurso.

Milei le habló al círculo rojo empresarial en una de las semanas más difíciles con los mercados, pero sin hacer alusión a lo que sucede en el país. En línea con su negacionismo, el presidente resaltó el ajuste que lleva adelante: "Algunos que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a siete puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste".

El presidente también le dedicó un párrafo especial a Miguel Ángel Pichetto, aunque sin mencionarlo: "Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante".

"Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que estén bien porque, sino, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre", refirió.

En su discurso al círculo rojo, Milei se refirió (una vez más) a la "pesada herencia" del Gobierno anterior: "Hemos heredado básicamente un desastre, pero no nos quejamos de eso. Que un liberal libertario llegue a ser el presidente en la historia de la humanidad no podía ser con condiciones normales. Teníamos claro, y eso lo había sostenido en la campaña, que si estallaba la crisis era más fácil imponer el ajuste. El caso complicado era si no estallaba, pero también estábamos preparados para resolver y eso es lo que nos tocó. Eso es lo que ha evitado el desastre".

"Sabíamos que el programa iba a generar tensión social. Llevar la cantidad de ministerios a la mitad no fue gratis. Despedimos gente y vamos a terminar echando 75 mil personas; llevamos 25 mil. Eliminamos las transferencias discrecionales, la obra pública y eliminamos contratos", se jactó.

Después de jactarse de haber dejado sin trabajo a tanta gente, Milei defendió a Sandra Pettovello, en una semana en la que la ministra de Capital Humano debió enfrentar denuncias por sobresueldos y corrupción; así como también la polémica por la negativa a entregar los alimentos amontonados en los galpones de su cartera.

"Estamos viendo una enorme tarea que hizo Sandra Pettovello, que ha sido tan torpedeada en los últimos días. Acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos el reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Nos hemos cansado de escuchar en conferencia que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción de los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo. Lo estamos haciendo", defendió, pese a que el Gobierno debió tercerizar el reparto de alimentos con la Fundación Conin.

Por último, el presidente que esquivó la denuncia por sobresueldos en su Gobierno se jactó de haberle "cortado los curros a los chorros". "¿Creían que era gratis el ajuste? Obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Lo estan viendo y la están operando a ella y al Gobierno de todos lados".