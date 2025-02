Milei y el escándalo de $LIBRA: del "no la promocioné, la difundí" a "le tocó la bala en la ruleta rusa"

Javier Milei finalmente rompió el silencio respecto a la polémica por la criptomoneda $LIBRA, desestimando cualquier responsabilidad en las denuncias por estafa y otros delitos que enfrenta en la Justicia. En una entrevista con Jony Viale, el presidente intentó minimizar el impacto del escándalo, alegando que fueron "como mucho" 5.000 las personas afectadas y que la mayoría no eran argentinos. Sin embargo, su postura osciló entre la negación, la justificación y una preocupante falta de autocrítica.

Desde el primer momento, el líder de la Libertad Avanza buscó desligarse del asunto con un tono desafiante y hasta condescendiente. "Son traders de volatilidad. Es como que alguien va y juega a la ruleta rusa y le tocó la bala", afirmó, dejando en claro su visión sobre los afectados. El mandatario evitó cualquier tipo de empatía con aquellos que confiaron en su difusión del proyecto y sufrieron pérdidas.

Lejos de reconocer un error, Milei justificó la decisión de borrar el tuit promocional argumentando que lo hizo "para evitar ruido". También defendió su relación con Hayden Davis, creador del token, asegurando que su intención era simplemente ayudar a los emprendedores. "A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024. Me pareció una herramienta interesante", explicó, desestimando los riesgos y cuestionamientos sobre la legitimidad de la iniciativa.

El mandatario también insistió en que "no promocionó, sino que difundió" el proyecto, pese a que hasta el propio Viale, que preguntó y editó la entrevista a gusto de Santiago Caputo, se dio cuenta que son sinónimos. Se trató de una distinción semántica que buscó diluir su responsabilidad. Sin embargo, sus propias palabras y acciones contradicen esa afirmación: fijó el tuit en su cuenta de X, lo que implica un claro respaldo. Al verse acorralado por las críticas, eliminó la publicación, pero ya era demasiado tarde.

En un intento de mostrarse firme, Milei afirmó que no teme ser investigado y que incluso solicitó la intervención de la Oficina Anticorrupción. "Nosotros pedimos que investiguen a todos, hasta a mí mismo, eso nunca pasó", declaró, aunque evitó profundizar sobre las denuncias concretas en su contra. Mientras tanto, en el Congreso, parte de la oposición avanza con un pedido de juicio político, algo que el presidente desestimó con su ya clásico tono confrontativo.

La entrevista también dejó en evidencia el carácter beligerante de Milei, quien no dudó en atacar a la oposición, especialmente a Cristina Fernández de Kirchner. "Que me diga algo una persona dos veces condenada, la de la causa Hotesur... esa chorra a cuestionarme a mí", arremetió, desviando el foco del tema en cuestión. En lugar de dar explicaciones concretas sobre su rol en el escándalo $LIBRA, optó por una estrategia conocida: atacar a sus críticos y victimizarse.

Milei cerró la entrevista asegurando que la polémica no afectará su imagen ni su apoyo popular. "Si estuviéramos en una situación complicada, no podríamos pisar la calle", sostuvo. No obstante, las críticas se multiplican y la investigación judicial avanza. El tiempo dirá si este escándalo es apenas un tropiezo o una mancha indeleble en su gestión.

Las frases más importantes de Milei