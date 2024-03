La actitud "kamikaze" de Villarruel: aceptó que el Senado discuta el DNU con chances de ser rechazado

Una jornada caliente vivirá Argentina este jueves 14 de marzo. La reunión en el Senado para tratar el DNU que Javier Milei firmó (en diciembre de 2023) por fin será tratada ese día, a las 11 de la mañana, tras una decisión errática de Victoria Villarruel que se juega todo tras haber cedido a las presiones de los bloques opositores a La Libertad Avanza (LLA).

Al no tener la mayoría parlamentaria para que el DNU 70 / 2023 "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" sea aprobado, la vicepresidenta recurrió a varias artimañas para denegar su tratamiento: desde visitar a los gobernadores en cada provincia hasta ignorar al menos tres pedidos de tratamiento por parte de Unión por la Patria (UxP) y algunos de los bloques radicales y federales.

Victoria Villarruel

Ahora, ya sin tiempo y sin el visto bueno de su propio bloque, la presidenta del Senado se vio casi "obligada" a tratar el DNU que necesita que la Comisión Bicameral que ya se estableció hace tres semanas vote a favor. Si una de las dos se opone, el DNU seguirá vigente.

Sin embargo, en los pasillos se comenta que LLA está a punto de perder su segunda batalla política (la primera fue el destrozo de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos). Los ingenios de Villarruel para no tratar el Decreto ya se agotaron y aseguraron que el jueves será una jornada "compleja" para los libertarios pero se tratará "en defensa de la institucionalidad corresponde llamar a sesión especial porque 42 senadores pidieron tratar el tema".

El presidente de la Comisión Bicameral es Juan Carlos Pagotto, miembro de La Libertad Avanza

Desde el gobierno de LLA, ya dijeron que la actitud de Villarruel es un poco "kamikaze" y que la economía -como la tiene pensada Milei- podría correr grandes riesgos. Quien salió a poner el cuerpo y la palabra sobre este tema, fue el ministro del Interior Guillermo Francos que expresó con mucha seguridad: "El presidente tiene la convicción de que puede gobernar sin el DNU, sin la ley Bases sin ningún problema, y sin la reforma fiscal, en este tramo de su gobierno".

Francos también consideró que "la reducción abrupta del gasto público y la consecuente caída fuerte de la inflación abre un horizonte muy cercano para el levantamiento del cepo". Esto lo expresó en una nueva edición del AmCham Summit; allí también dijo que: "Va a seguir cayendo la inflación porque esto se está viendo. Con eso, va a llegar un momento próximo donde el presidente pueda decir 'hoy levantamos el cepo' y entonces la economía argentina empezará a pegar el rebote".

El poroteo y el rosquerío político

Victoria Villarruel concentra todo su poder en el Senado como presidenta, figura que mantiene con uñas y dientes tras haber sido derrotada por la propia Patricia Bullrich para el cargo del Ministerio de Seguridad y Defensa.

Es en esa banca del Senado desde la que Villarruel debe mostrar todo su poder, ahora, con la decisión del tratamiento del DNU, los libertarios de su fórmula la miran con descontento: es que los votos no le dan para que el decreto sea aprobado con amplia mayoría y eso podría tener consecuencias destructivas para el plan de desfinanciación de la economía argentina que lleva Milei como bandera.

Javier Milei y su motosierra

Y, mientras la vicepresidenta intentó "calmar las aguas" en las provincias reuniéndose con cada dirigente, el mismo Presidente tuvo peleas públicas e interminables que terminaron de disputarse en X (antes Twitter) con lo que se llamó "rebelión de los gobernadores patagónicos" pero con la oposición y cuestionamientos de gobernadores de Córdoba, Salta y Santa Fe.

"Entendemos que podría haber otra predisposición, igualmente está difícil", dijeron desde el espacio libertario tras las reuniones de Villarruel con Gobernadores. Es que con los 33 votos negativos del sector peronista sumados a los votos en contra de los "federales", el de Milei, podría ser el primer gobierno desde el retorno de la Democracia al que el Senado le rechace un DNU.

La rebelión de los gobernadores patagónicos puso en jaque la política económica de Milei

Así, se perdería una base política importante y complicaría la reforma de las más de 300 leyes que ya fueron modificadas por el DNU que está en vigencia por estos días. Estas leyes -solo para nombrar algunas son: Ley del Compre Nacional, Ley de Góndolas, Ley de Abastecimiento y la Ley de Promoción Industrial entre muchas otras que quedarían sin vigencia en caso de que el megadecreto sea rechazado.

¿Qué queda ahora?

Solo que pase el tiempo y llegue el jueves 14, día en el que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cumpla la agenda de trabajo que se definió hace ya tres semanas.

Por un pedido de José Mayans, jefe del bloque de UxP, se pidió que algunos funcionarios den explicaciones sobre el DNU. La propuesta no fue bien vista y no se espera que Luis Caputo ni ninguno de los funcionarios vayan al Senado a dar explicaciones. Sin embargo, la idea no se descarta.

Luis Caputo

Antes de tratar el DNU reformista de Milei, el Senado accedió a una jugarreta del bloque libertario: que se tratan algunos decretos de necesidad y urgencia que se promulgaron en el gobierno de Alberto Fernández. Ese tratamiento, no hace más que dilatar la discusión del decreto 70/2023, pero ya se accedió a discutirlos; estos son: