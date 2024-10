Milei sostuvo que su "plan motosierra no va a parar jamás" y volvió a atacar a CFK

En su afán por mejorar su imagen, la cual se vio visiblemente afectada tras los conflictos con los jubilados, docentes, médicos y las universidades, el presidente Javier Milei volvió a otorgarle una entrevista a una de sus señales aliadas: TN. Allí, habló de todo: se refirió a la interna del Partido Justicialista, criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner, también disparó contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a quien comparó con Nicolás Maduro, se diferenció de la vicepresidenta Victoria Villarruel por su reivindicación de Isabel Perón y elogió su plan "motosierra". "En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás", advirtió.

Con respecto a Cristina, el libertario expresó su deseo de poner "el último clavo al cajón del kirchnerismo" y minimizó las tensiones entre la ex mandataria y el gobernador Axel Kicillof, resaltando que estas disputas eran más un problema para la oposición que para él. "No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro", dijo.

Al mismo tiempo, se diferenció de Villarruel por su reivindicación de Isabel Perón y cuestionó la inauguración de un busto de la ex mandataria en el Senado, señalando que no considera a Isabel Perón un modelo a seguir por su papel en la crisis del Rodrigazo y la creación de la Triple A. "No lo hubiera hecho. El caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", dijo.

Y agregó: "Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A". De acuerdo con Milei, Vicky "tiene una visión de las cosas" y remarcó: "Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado... Bueno, es la casa de ella".

Villarruel y Milei se funden en un abrazo tras un acto para conmemorar a soldados caídos en Malvinas

Al hablar del plan económico, el presidente destacó su política de recortes del gasto público utilizando el término que promovió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su momento: "motosierra profunda" o deep motosierra. También se mostró satisfecho con la gestión económica de su gobierno, afirmando que en sus diez meses en el poder logró reducir la inflación al 28%, con la perspectiva de que siga disminuyendo.

Respecto a una posible proyección inflacionaria para 2025, el mandatario se mostró reacio a hacer estimaciones a largo plazo. "En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, la baja de gasto público está enfocada en poder bajar impuestos. Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos". "Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia", dijo.

Y continuó: "Recibimos una situación extremadamente compleja. La Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina". Sobre el cepo cambiario, aseguró que su gobierno eliminará las restricciones al acceso de divisas, aunque de forma gradual. "El cepo lo vamos a abrir. Soy liberal libertario", aclaró.

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei

Según explicó, "no hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos". "Ahora, no estoy dispuesto a salir a cualquier precio", insistió el Presidente en relación a la quita de restricciones para el libre acceso al dólar en el marcado cambiario", dijo. En cuanto a las jubilaciones, insistió -sin datos chequeables y en contra de todo análisis- que estas mejoraron en términos reales y en dólares, y que la pobreza se redujo en ocho puntos porcentuales debido al incremento del salario real.

Incluso, afirmó: "Las jubilaciones crecieron más de diez punto por encima de la inflación. Y si las medís en dólares, se triplicaron. También logramos bajar en ocho puntos porcentuales la pobreza. Esto no es un tema menor. De acá para adelante solamente buenas noticias. Esto tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones". Milei también sostuvo que su veto a la ley de Financiamiento Universitario no busca privatizar ni arancelar la educación superior.

Sir ir más lejos, el líder de la Libertad Avanza volvió a señalar que busca auditar las instituciones para evitar actos de corrupción. "Es muy interesante el tema de los estudiantes. Las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada. Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales. Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40", dijo.

Y siguió: "La imagen de las universidades cayeron 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata eso. Acá no está en juego ni la universidad pública ni el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es auditarlas. ¿Cuál es el problema? Los que roban no quieren. Entonces los políticos empiezan con discusiones mentirosas". en ese contexto, criticó a Miguel Ángel Pichetto, calificando su discurso como una muestra de "la vieja política" que se enfoca en el populismo.

Javier Milei en el IDEA

Sobre Pichetto, manifestó: "La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Él dijo 'Milei cree que gana con el veto, pero pierde'. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas. No por nada fue el jefe de la banca del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas". También se refirió a los cambios en Energía y Cancillería, y rechazó los dichos de Martín Lousteau sobre supuestos acuerdos con Mauricio Macri a cambio de cargos, rechazando esas acusaciones y defendiendo su buena relación con el ex presidente.

Federico Sturzenegger en el IDEA

En una entrevista radial, el legislador radical había denunciando que el PRO apoyó el veto a los jubilados y al financiamiento universitario a cambio de cargos. El ladrón cree que todo el mundo es de su misma condición", sostuvo Milei. Por último, volvió a criticar a los medios de comunicación, acusándolos de realizar una "campaña negativa" en su contra. "Digo que voy a mantener las universidades públicas no aranceladas y aseguran todo lo contrario", dijo.

Y concluyó: "Hicieron una campaña negativa y los medios fueron cómplices de expandir todas esas mentiras. Fue la campaña negativa más grande en la historia de la humanidad. Hubo fuerte complicación en los medios y en los periodistas, que mintieron abiertamente en contra de una persona. Se metieron con mi familia, con mis perros, con todos. El 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran".

El Gobierno vs la AFA

El presidente también apuntó contra "Chiqui" Tapia, y aseguró que "en la AFA parecen Venezuela con Nicolás Maduro, que adelantó la Navidad". Luego de la reelección del presidente de la AFA, Milei señaló que dicho acto no se debería haber llevado a cabo: "La Inspección General de Justicia ordenó que era inválido el adelantamiento de las elecciones que propuso el señor Tapia. Parecen Venezuela con Maduro, que adelantó la Navidad. Bueno, acá adelantaron las elecciones de manera irregular. Por lo tanto, esta causa va a seguir en la Justicia".

Por otra parte, insistió con la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), al subrayar que "debería haber una apertura mental por parte de las personas. Nadie está obligado a cambiar de modelo societario. Pero si alguien lo quisiera hacer, tienen que darle la posibilidad". Con respecto a esta cuestión, se preguntó: "¿Cuál es el problema? ¿Por qué les molesta que la gente pueda elegir? ¿Por qué vos no podés elegir la forma en la cual te vas a asociar con otros? ¿Por qué si decidís un formato societario la AFA te va a estar persiguiendo porque no es el formato que favorece a las cosas irregulares que tiene la AFA? Cosas que además las vamos a investigar. Vamos a ver, quizá tienen situaciones irregulares. Eso lo hará el órgano que tiene que revisar este tipo de cuestiones".

Por último, destacó que la batalla por el fútbol argentino "es una de las más importantes para dar. Primero, porque la Argentina es el semillero del mundo. Los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá. Nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA".