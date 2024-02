Milei trató de "traidora" a Píparo, insistió con dolarizar y le respondió a Cristina: "Es la base de la decadencia"

Horas después de que Cristina Fernández de Kirchner saliese a criticarlo a través de las redes sociales publicando un análisis de la "tercera crisis de deuda" que enfrenta la Argentina y los desafíos que tiene el Gobierno de La Libertad Avanza para llevar adelante la gestión, el presidente Javier Milei reunió a sus periodistas favoritos y frente a las cámaras de LN+ advirtió que la ex vicepresidenta "propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina".

Además, consideró que la ex mandataria "es intelectualmente honesta" pero "adhiere a una cosa que es una porquería". "Nada, está bien, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también", respondió el Presidente, luego de que Cristina cuestionara su modelo económico y lo tildara de "showman". "La economía no es una ciencia exacta, pero si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación se va a terminar, por más que no le guste a la señora Cristina Fernández", resaltó.

A través de sus redes sociales, la ex presidenta dio a conocer un documento de trabajo en el que analizó la situación que enfrenta el Gobierno de La Libertad Avanza. "En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ´Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación´. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", publicó Cristina Kirchner. Sobre esto, Milei confesó que se tomó el tiempo de leer por completo el documento de 33 páginas.

Y sobre el análisis "en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo Gobierno para el período 2023-2027" que hizo Cristina, manifestó: "Desde mi punto de vista, ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia argentina. Para ella, lo que genera la inflación es la falta de dólares, y eso es de una precariedad intelectual. Ella piensa que cuando vos devaluás hay inflación y devaluás porque tenés un problema de financiamiento externo".

El documento que compartió CFK en redes sociales

Para el líder de LLA "ese marco analítico está mal". "Ella habla de la restricción externa, que es el efecto de suponer un mundo donde solo importan las cantidades y no los precios", dijo Milei, que también señaló que la ex presidenta está rodeada por "troncos de economistas". De esta manera, el jefe de Estado aseguró que "los nuevos tiempos requieren de un poco de show" y destacó el índice de inflación de enero, que fue del 20,6%. "La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian", aclaró.

Sin dudarlo, el mandatario destacó que "el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia" y expresó que "una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario". "La inflación empezó un proceso de desacelerarse. Hoy la inflación, de haber estado viajando del 50 mensual, está en niveles del 15, y sigue a la baja", remarcó y reiteró que su idea es "dolarizar" la economía: "Hay un trabajo enorme que se está haciendo en el Banco Central".

Consultado sobre el feroz ajuste que implementó y que está arrasando con la clase baja y media de este país, el presidente aseguró que "la gente lo entiende (el ajuste) porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que va a hacer ajuste" y "celebró" el retroceso del proyecto de ley Bases en el Congreso porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política. También cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios".

Javier Milei habló de la eliminación del Banco Central

De esta manera, Milei aclaró que "La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios" y aseguró que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos". El mandatario advirtió que en 2025 varios legisladores no lograrán "renovar sus bancas" gracias a que el tratamiento de la ley Bases en el Congreso logró el "objetivo" de exponerlos.

Según su visión, "dejaron los dedos sucios frente a la gente" y resaltó que "frente a tener una ley mala", prefiere "no tener una ley". "Sirvió para demostrar quiénes estaban a favor de la ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes", dijo y advirtió que como la "gente detesta y desprecia a los políticos" en la próxima elección "todos ellos no renuevan más sus bancas". "La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", remató. Al ser consultado sobre el rol de la diputada y ex candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, indicó: "Para los traidores no hay tabula rasa".

Las otras frases de Milei