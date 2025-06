Otro papelón en Crónica TV: Fernando Piaggio criticó en vivo a la producción y los amenazó con las autoridades

El conductor de Crónica TV Fernando Piaggio, quien trabaja en el Run Run del Espectáculo junto a Lío Pecoraro, protagonizó un nuevo escándalo al aire de la señal que comanda el Grupo Olmos. En esta oportunidad, cuestionó las fallas técnicas que se presentaron el último fin de semana y hasta amenazó con llamar a las autoridades de la señal para que tomen cartas en el asunto.

"A ver, esto es imagen. ¿Me dicen en el control qué es lo que está pasando? Porque hace cuatro minutos que estamos hablando de otra situación, los graphs siguen los mismos, las fotos siguen. ¿Qué está pasando? ¿Están bajando la foto? ¿Y el graph? ¿Se tildó el graph?", preguntó Piaggio a sus compañeros que estaban detrás de cámara. "Y bueno, chicos, es un segundo acá, un segundo allá, cuando nos dimos cuenta, cambiamos de tema y todo el contenido que nosotros estamos contando y desarrollando no hay un textual, no hay un nombre, no está el nombre de Adriana, no está la foto ¿Se entiende un poco, chicos?", preguntó.

Luego continuó: "Le hablo al control, a quien sea. ¿Se entiende? Estamos cambiando la historia con otra información, siguiendo una historia seria de una compañera y a plano abierto, plano entero, de Mariana Fabbiani. No tiene nada que ver una cosa con la otra, chicos".

La situación escaló un poco cuando directamente presionó con delatarlos ante las autoridades, algo que con la exposición pública del caso ya estaba garantizado. "¿Quieren que lo llame a (Raúl) Olmos, a (Marcelo) Carbone, a (Facundo) Pedrini? Me dicen, lo llamo ya. Pero es un loco estar contando una historia con otros protagonistas al lado", siguió. Las referencias que dio son las del presidente del Grupo Olmos, el vicepresidente y el director periodístico de la señal.

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro al aire del Run Run del Espectáculo.

Luego, tras que se ordene un poco la cuestión técnica. "Si estamos bien quiero que entiendan que acá hay un equipo trabajando para la información y el aire. Si eso no se ve reflejado con lo que pasa en el control, estamos en graves problemas, y lo digo muy en serio. ¿Está el graph? ¿Me pueden poner el graph? ¿Está la foto? Bueno.¡Chicos, avancen! Quiero ver en pantalla. ¿Pueden poner a Adriana Aguirre? ¿Pueden poner el título? Porque es un loco, chicos", protestó Piaggio.

Luego explicó que junto a Pecoraro se desarman "para darle tiempo y pasan cinco minutos y me dicen: 'un segundo, un segundo', y el segundo pasa". "Después se tiran la bola el uno con el otro. No es el graph, no es la producción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos en condiciones? ¿Tienen ganas de laburar?", cuestionó enfurecido.

Crónica TV.

La situación continuó sólo dos minutos después, cuando parecía que lo peor ya había quedado atrás. "Chicos, tengan cuidado. Hay un sector ahí que tiembla todo. ¿Cuándo lo van a arreglar esto? ¿Cuándo lo van a arreglar? ¿Le pueden avisar a Olmos que hay un sector donde hay una cámara que cuando se camina para que entre un invitado tiembla? ¿Lo pueden hablar con Carbone, con Pedrini o con alguien, por favor?", pidió.

El problema que marcaba Piaggio era en relación a una cámara que temblaba cuando pasaban por al lado. "Es muy incómodo para nosotros que estamos al aire que se mueva. Si eso no se arregla, chicos, es televisión. A ver si se ponen un poco las pilas todos, la cúpula y todos, que nosotros estamos laburando de este lado también, necesitamos un poco de atención, ¿sí?", cerró.