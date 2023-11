Milei volvió al país tras su gira por EEUU y confirmó a Luis Caputo como su "ministro de Economía"

El presidente electo Javier Milei aterrizó pasadas las 6 en Aeroparque, luego de su viaje por Estados Unidos, y lo primero que hizo -además de dar detalles de la gira que realizó por el país del norte- fue confirmar que Luis "Toto" Caputo será su ministro de Economía. "La realidad es que hemos tenido un viaje muy, muy positivo, con resultados verdaderamente que nos han sorprendido a nosotros mismos, y aún todavía la gira no termina", advirtió el economista.

Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden, junto al presidente electo Javier Milei

Desde la comodidad de su habitación en el hotel Libertador, el líder de la Libertad Avanza (LLA) dialogó con Eduardo con Eduardo Feinmann en radio Mitre y advirtió que Nicolás Posse y Caputo "están trabajando en Washington todavía". "Hemos tenido una reunión con Jake Sullivan, que es el asesor más cercano a Biden, y bueno, le hemos podido presentar nuestro programa económico, y hemos hecho también el planteo de nuestro alineamiento internacional", detalló.

Javier MIlei y su comitiva en la casa de gobierno estadounidense

De acuerdo con el mandatario electo, las respuestas que recibieron tras la batería de reuniones que tuvo fueron "muy positivas". Yo tomé conciencia ayer de lo importante que había sido el evento en términos protocolares", respondió Milei cuando le explicaron que no hay antecedentes de un presidente electo recibido en la Casa Blanca: Además, sobre la reunión con Sullivan, aclaró: "Sullivan nos dijo que se sentía muy identificado porque, usted sabe, nosotros hacemos una defensa férrea de las ideas de la libertad, de la democracia liberal, y de no alinearnos ni con autócratas ni con quienes no respetan la libertad ni la democracia, y tampoco con los comunistas".

Y continuó: "Eso es un punto de partida muy fuerte, y además, frente al nivel de oscurantismo que han tenido las relaciones internacionales argentinas desde los últimos 20 años, con la excepción de lo que fueron los cuatro años del presidente Macri, bueno, eso fue muy bien recibido por la Casa Blanca. Estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Poce, y Luis Caputo, y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fueron excelentes los resultados, ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina".

El libertario sostuvo que "están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las Leliqs, que ahora además se están transformando en Pases", dijo y definió a Caputo como su "ministro de Economía" por primera vez. "Así es que en ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas, y también hubo una excelente recepción, y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Posse y Caputo fueron a ver al FMI, así es que entiendo que en algún momento del día de hoy voy a tener la devolución por parte de ellos", remarcó.

Milei mantuvo reuniones en la Casa Blanca

Entre la reducida comitiva que acompañó al mandatario electo, estuvieron el designado Jefe de Gabinete, Posse, y el ratificado ministro de Economía, Caputo. Los futuros funcionarios permanecen en Washington para mantener un encuentro con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Presentamos el plan económico y la respuesta de la Casa Blanca fue extremadamente favorable", aseguró el líder libertario al poner un pie de nuevo en Buenos Aires.

Milei reveló que en la reunión en la Casa Blanca presentaron "las características de los desafíos por delante y la naturaleza del plan económico a encarar", que además expresaron su alineamiento internacional y que "en ambos aspectos" recibieron "una respuesta extremadamente favorable". Mientras termina de definir el armado de su gabinete, se espera que el mandatario electo encabece una cumbre con sus diputados y senadores para avanzar en el paquete de leyes de reforma del Estado.

La comitiva de Javier Milei en la Casa Blanca

Por lo pronto, la primera ratificación fue la designación de Luis Caputo como ministro de Economía. Los legisladores electos de La Libertad Avanza se vieron las caras este martes con el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, y no lograron definir el jefe de bloque ni la presidencia de la cámara. Según trascendió, aguardan por el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri para que el libertario aclare el panorama.