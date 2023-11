Riquelme, contundente contra Macri: "La oposición quiere privatirzar el club y que no se vote nunca más"

Era cantado. Después de la llamativa denuncia anónima que llevó a la Justicia a suspender las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme brindó una contundente conferencia de prensa desde La Bombonera. A continuación, sus declaraciones más polémicas.

"Está pasando por encima a una jueza, eso pasa en este país nada más. Si lo digo yo.... Riquelme (titulan) dijo tal cosa de la jueza. Hay una jueza que ojalá hoy vuelva a firmar el papel y tengamos la suerte de decirle a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el domingo. ¡Tenemos todo preparado ya! Las carpas están hermosas, estamos ilusionados con disfrutar mucho y pasarla bien. Cada cuatro años tiene que ser una fiesta".

"Soy muy simple", aclaró de inmediato, casi como con culpa. "Tuve la suerte de jugar en Europa, de jugar en la Selección, con los mejores jugadores, pero esta es mi vida; es el club más grande del mundo. Y tengo muchos amigos que me invitan a su casa a comer. Imaginate si el padre me dice llevá a mi hijo a jugar un ratito la Copa Argentina, sino me enojó con vos. Yo nunca le dije señor presi", disparó, en alusión a Mauricio Macri.

"Le dije Mauricio, somos iguales. Él es Mauricio y yo soy Román. Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza... yo nunca le dije como él lo dijo. A él le hicieron una entrevista dos personas que son serios (Sic) y hoy tengo rareza, porque no le costaba nada preguntarles: '¿Cómo vas a pedir que lleven a un amigo tuyo a la primera de Boca; uno que es socio tuyo, amigo o conocido, lo que sea?'. Claramente son un poquito amigos, él tenía que quedar bien con esa persona, yo no, no sé quien es".

"Aprendí que si ellos gobiernan las cosas están bien, sino las cosas están mal. Así de simple", disparó, apelando a la interpelación. "Estamos felices volvimos a ser un club de fútbol. Ellos lo quieren para hacer política, así de fácil. Que diga lo que quiera, tiene el ego muy alto todo lo que se ganó acá es por él. Yo soy feliz que nos fue bien como jugadores, hemos sido afortunados lo que compartimos con jugadores y técnicos. Hoy estos muchachos están haciendo un trabajo enorme y es feo que le quiten mérito. Estamos felices queremos seguir estando en el club y seguir creciendo. No tengo dudas que lo vamos a conseguir".

Riquelme también hizo alusión a las prácticas por las que Macri fue procesado: "Hace 23 años que hay una persecución a mi familia. No pasa nada. Ya se acostumbraron, da un poquito de tristeza porque amo a mi país, nací en Don Torcuato y voy a morir en Don Torcuato, pero da tristeza que tus hijos cada vez que salgan le digas: 'Tené cuidado que no te paren, que no te pongan algo en el auto'. Todo el cariño que me da la gente es grandioso, maravilloso, pero en estos 23 años han pasado cosas. Nos acostumbramos. No pasa nada, es lo que tocó y hay que seguir adelante. Mi hermano el otro día salió de su casa, un auto blanco lo siguió por la calle, todos se asustarían, podría acelerar y haber chocado y matado a otra persona por haberse asustado, y seguramente la Jueza no hubiese levantado la mano diciendo: 'La culpa fue mía porque yo lo mandé a seguir por la calle'. Mi hermano aceleraba se asustaba y se mataba, hoy lo estaríamos llorando. No sé si la Jueza diría: 'Fue mi culpa por haber asustado al chico'. Gracias a Dios paró mi hermano. Él me dijo: 'Ya me secuestraron, el otro pasito es que me muera'.

"Llevamos cuatro años y tuvimos año y medio de pandemia, y hemos ganado 6 títulos. Si ganamos las elecciones, el club seguirá siendo de los hinchas e intentaremos seguir ganando cosas para la historia de nuestro club. Él disfrutó desde el lugar de dirigente y nosotoros como futbolistas. Tuvimos la suerte de tener un gran equipo, tuve compañeros enormes que me hicieron disfrutar muchísimo, lo importante que le dimos felicidad al hincha, nada más"