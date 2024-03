"No se han roto relaciones": Diana Mondino le bajó el tono a la disputa de Milei con López Obrado y Petro

Durante la entrevista que le concedió a Andrés Oppenheimer, que se emitirá completa en CNN en Español el domingo por la noche, el presidente Javier Milei rememoró su disputa con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de "ignorante", y con su par de Colombia, Gustavo Petro, contra quien tuvo palabras mucho más duras y violentas: "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista".

Javier Milei

Como consecuencia de los dichos del líder de La Libertad Avanza (LLA), el colombiano decidió inmediatamente retirar al embajador de su gobierno en la Argentina, Camilo Romero, y expulsar al diplomático de Milei del país, Gustavo Dzugala. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció las represalias que decidió tomar el Gobierno colombiano. "La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustado Petro", señalaron.

Y agregaron: "Las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos". Fue en este contexto que la canciller, Diana Mondino, intentó bajarle el tono a las disputas de Milei con Petro y López Obrador, y aclaró que los dichos del libertario "no va a afectar las relaciones de largo plazo".

El mensaje de Cancillería Colombia sobre los polémicos dichos de Milei

En una entrevista con el medio favorito del oficialismo, la señal de TN, Mondino sostuvo que "la relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes". "No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas (de redes sociales) son personales", dijo en diálogo con Jonatan Viale en el programa "La Ves".

En ese sentido, la canciller le quitó valor a los dichos de Milei con tecnicismo, como el hecho de que el mandatario argentino usó la palabra "fue" para atacar a Petro y destacar su pasado guerrillero, advirtiendo que ya no lo tiene. "Es algo que el propio Petro ha reconocido", dijo Mondino y aclaró: "De ninguna manera, no se han roto relaciones. En el mundo diplomático hay varias etapas. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes".

Petro pidió la expulsión del embajador argentino y retiró al de Colombia

Al final de la entrevista, destacó que es temprano aún para adelantar si habrá, o no, un "pedido de disculpas" y cerró: "Hay que bajarle el tono a esto, hay que aplacarlo. En lo personal, vuelvo a repetir, creo que hay que calmar esto, no es conducente. En Argentina estuvimos expuestos durante mucho tiempo a que las opiniones lleven al país de un lado a otro. Javier Milei es republicano, ha hecho campaña con la Constitución en la mano. No escalaremos esto".