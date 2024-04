¿No hay plata? de Karina Milei a Adorni: cuántos millones cobra por mes el gabinete libertario

La escala de valores de La Libertad Avanza (LLA) de acuerdo a los cuatros meses que lleva de gestión Javier Milei, demostraron que muchas de las aseveraciones que lanzó durante la campaña electoral que lo depositó en la Presidencia no eran más que slogans para ganar votos. Es que mientras que le pone techos muy bajos en relación a la inflación a las paritarias de los trabajadores públicos y privados, mediante decretos de necesidad y urgencia le sube los sueldos a sus funcionarios favoritos.

Con salarios que pasan la docena de jubilaciones mínimas, la discusión acerca de la casta política parece no haber ocurrido nunca. Mientras que la palabra maldita está en boca del mandatario en los discursos para el público y las cámaras, en los hechos la burocracia en torno a la "política" es ocupada por los amigos y seres queridos de él. El "No hay plata" no cuenta para todos.

Esto no quiere decir que no se le siga dando utilización política al anzuelo con el que capturaron a gran parte de sus votantes y las promesas acerca de terminar con los privilegios del poder político. En la última semana el aumento que dejó el sueldo de un senador nacional en 4,5 millones de pesos, fue cuestionado hasta por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien aseguró sentir vergüenza de la decisión.

El tuit del ministro Luis "Toto" Caputo con el que intentó despegarse de la casta política.

Lo cierto es que, aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel se desligó de la decisión y los senadores de LLA revelaron no conocer el procedimiento legislativo como justificación a haber apoyado el incremento salarial, en los hechos dieron el aval a que esta realidad se apruebe. La intención de sacar rédito político como opositores de la medida, fue como un castillo de naipes que cayó al vacío cuando en su carta, la presidenta de la Cámara reconoció que había sido con el respaldo de "todos los bloques".

La otra siempre beneficiada es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermana vio en los últimos días crecer el patrimonio de su cartera en 40 millones de pesos mensuales más para distribuir entre sus funcionarios. Esto fue por decreto y sirvió para rejerarquizar en lo económico a algunos de los favoritos de su hermano, el presidente de la Nación.

Karina Milei y Manuel Adorni fueron al Congreso Nacional para presenciar la sesión de la Ley Ómnibus.

El periodista que defendió que la gente coma una vez por día de cara al ajuste que lanzó el Gobierno nacional, Eduardo Serenellini, quien actualmente se encarga de la Secretaría de Prensa, es uno de estos. Su sueldo pasó a los 3,5 millones de pesos, lo que equivale a más de 13 jubilaciones mínimas. Un premio más que significante por un trabajo en el que intenta influir a sus colegas con reuniones fastuosas y diálogos en citas de café.

"Resulta necesario adecuar el rango y la jerarquía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación" e "impostergable para la gestión del gobierno", se leyó en la publicación del Decreto 337/2024 que se publicó en el Boletín Oficial del 19 de abril. Allí también ascendieron al secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, y lo dejaron con un sueldazo como el Serenellini.

Jorge Francisco y Manuel Adorni

El otro gran beneficiado fue el vocero Manuel Adorni, quien justifica el pan que lleva a su mesas y las partidas que juega en Age of Empires II en la férrea defensa que hace de las medidas del gobierno de forma cotidiana ante la prensa, sin miedo a pasar vergüenza ni a quedar pegado al gobierno más ajustador de la historia argentina.

Su caso es algo más modesto y sólo llega a las 12 jubilaciones mínimas con un monto de 3,2 millones de pesos. Aunque no es el único con su apellido el que vive de "la teta del Estado" que durante tantos años Milei repudió. Francisco, su hermano, es funcionario -sin laureles- del Ministerio de Defensa. Allí se lleva por su presunto trabajo cuatro millones de pesos mensuales.

Martín Menem, Jorge Macri, Javier Milei, Victoria Villarruel y Luis Petri en el acto por Malvinas.

Estos sueldos de privilegio se dan en el medio de una puja con el movimiento obrero y sindical y las paritarias alcanzadas, las cuales no son homologadas a partir de una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional, que frena los incrementos en los bolsillos de los trabajadores mientras le da rienda suelta a los empresarios para que liberen los precios de la economía.

El techo que establecieron tanto desde el ministerio que conduce Caputo como desde la Presidencia fue del 13 por ciento en marzo y 9 en abril. Salvo contados casos que estaban con meses de atrasos en sus salarios, el resto de los gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de los Trabajadores de la Argentina (CTA), fueron obligados a cumplir con este parámetro.