Milei, ¿es o se hace el gracioso?: un análisis de las agresiones, insultos y muletillas del showman que se convirtió en presidente

Lo que pasó con Javier Milei en la última cena de la Fundación Libertad sorprendió a argentinos y argentinas. El Presidente dio un discurso que muchos catalogaron como de stand up.

Es por eso que BigBang reflexiona sobre el "humor" presidencial, a quién está dirigido y por qué Milei se ríe de lo que se ríe. Para eso, abrió las puertas a Ana Hynes O'Connor, profe de juegos teatrales y títeres además de ser comediante referente en la provincia de Tucumán.

Ana Hynes O'Connor

Hynes hace una profunda reflexión sobre el humor que Milei lleva adelante tanto en sus redes sociales, con memes como el de Ignacio Torres (gobernador de Chubut), hasta el discurso cargado de chistes agresivos con los que coronó la idea de un presidente showman en la historia de la democracia argentina.

Hubo un chiste muy particular que el Presidente esbozó en una de las situaciones más críticas que vivió en público: daba un discurso en el Colegio Cardenal Copello, con un auditorio lleno de adolescentes. Esa mañana, dos estudiantes se desmayaron y, para poner paños frío, Milei bromeó: "Como verán, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre". Cabe aclarar que antes de esa aseveración, llamó peyorativamente a militantes de izquierda como "zurdos".

Sobre esto, Hynes O'Connor reflexionó; "Lo que veo es que usa el bullying, la burla... que cuando nadie sale ofendido, todo bien... Pero si en un contexto donde hay menores de edad en escuela formal, te reís de 'los zurdos', estás dando a entender a todo ese alumnado que ser 'zurdo' está mal o que tener ideas de izquierda hace que vos seas una persona de la cual yo me puedo reír. Entonces ahí sí practica el adoctrinamiento", dijo contundentemente.

En cuatro fue consultado sobre el humor de Milei propiamente dicho, el profesor no dudó en responder que asocia lo "gracioso" con lo "ridículo" y agregó: "Es muy ridículo el uso del humor que hacen ellos (partido libertario); no hay que olvidarse que ellos son cosplayers", mencionó.

Además, trajo a la memoria algunos pasajes del Presidente en la televisión: "Hay un uso del recurso de la representación desde el meme hasta la imagen porque hasta se llegó a disfrazar de Leonardo Favio, estaba en la televisión; tiene mucho de actor mediático, entonces por eso resulta por momentos hasta hilarante", dijo.

Milei: ¿Es gracioso o se hace?

El profesor de teatro recibido en la Universidad Nacional de Tucumán explicó: "Si hablamos de la risa como una necesidad fisiológica que sale como reflejo en respuesta a un estímulo de drama...sí".

Sin embargo, reflexionó: "Porque la risa nos ayuda a transitar nuestra dramática existencia; o sea el que se ríe, se ríe de la muerte. Entonces si yo no me río en la era de Milei, si como ciudadano no consigo poder reírme de mi propia desgracia, no voy a poder transitar hasta el 2028 mi existencia como ser humano.

Javier Milei

Hynes también hizo una aclaración: "A mí no me da risa, pero sí me parece estratosféricamente ridículo, que la persona que preside el país sea un showman, un mamarracho".

Además, completó: "Si esbozar una sonrisa frente a la irremediable realidad grotesca del día a día, si no puedo usar el humor no voy a poder vivir porque el mundo es muy cruel. Salís a la calle y hay gente comiendo de la basura", dijo y agregó: "Si no nos atravesara el poder que tiene la comedia, no podrías transitar la realidad paupérrima que tenemos los seres humanos con el nivel de vida que estamos teniendo donde es más importante pagarle al FMI que darle de comer a los chicos de los comedores o darle los remedios a pacientes oncológicos".

Al ser consultado sobre los propios libertarios o militantes del conductor de las Fuerzas del Cielo, Hynes O'Connor explicó: "Creo que el votante de Milei promedio sí le parece elocuente, fresco, motivador su Presidente porque lo que más les gusta es la posibilidad de la locura y la impronta energética que él tiene al momento de saludar o de usa una canción como la de La Renga -con la impronta que tiene la música de esa banda- para decir "hola a todos, yo soy el león" y terminar siempre con una muletilla que es 'Viva la Libertad carajo'".

Sobre esa muletilla que usa el Presidente constantemente, aclaró: "Romper la voz y usar esa muletilla es completamente un producto armado, seguramente está coacheado sobre lo que tiene que comunicar. Él resalta sus capacidades dramáticas porque fagocitado de poder y está en un summum donde se permite decir y hacer lo que quieras porque usa un humor muy 'entrecomillado'".

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei

Haciendo un paralelismo con la ex presidenta de la Nación, el comediante explicó: "El contrapunto más fuerte que tiene Milei es Cristina (Fernández de Kirchner) que cuando uno escuchaba un discurso de la ex presidenta se sentía una persona pensante, inteligente, uno se sentía que no le faltaban el respeto", dijo y resaltó: "Con esta persona (Milei) uno tiene que hacer una transfiguración para 'wow, nos gobierna un standapero', esa es la idea ridícula que a mí me hace reír porque me gusta el humor absurdo y me puedo reír de eso, pero imagino que a la gente más formal o más conservadora debe estar crispada frente a las formas de Milei".

La realidad de los trabajadores de la cultura

Hynes O'Connor trabaja haciendo comedia para adultos pero como titiritero, tiene la gran responsabilidad de hacer reír a niños y niñas. La motosierra de Milei lo alcanzó como trabajador de la cultura porque vio su salario disminuido; sobre el contexto político y económico que viven los argentinos, apuntó: "No me hace gracia lo que está haciendo con el país. No me hace gracia que sea tan grotesca nuestra realidad argentina".

Y, sobre su realidad en particular, contó: "Como trabajador de la cultura e hijo de jubilada tengo que ayudar a que coma y pague sus cuentas además de los remedios que están muy caros, me ha hecho ajustarme de la única manera que es trabajando el doble de lo que trabajaba para poder solventar la casa de mi mamá y mi casa".

Ana Hynes O'Connor

Además, reflexionó sobre los recortes en la cultura que lleva adelante Milei y su ministro de Economía Luis Caputo: "La batalla cultural se da a través de lo simbólico que es el capital sensible que tiene la cultura como patrimonio. Ir contra eso es ir contra el pensamiento, es ir contra el espíritu de la gente; recortar cultura es recortar la historia. Los hacedores culturales se van a ver sin tantos medios pero eso no quiere decir que se detenga la creación artística ni cultural".

Sin embargo, Ana reflexiona tiernamente: "Una de las respuestas que más me ha hecho reír fue la de un tiktoker que performateaba con la idea de que había secuestrado a Conan -total Conan es invisible- y creo que ahí está la idea de poder apropiarse de la propia desgracia de uno para poder reírse y lo usaba también en contra del protocolo de (Patricia) Bullrich por si se activaba ese protocolo anti-piquete. El humor es eso también: él lo usa como arma comunicativa pero los mismos militantes estudiantiles haciendo ese video le dieron una respuesta".