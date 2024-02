No hay plata: Milei descartó la posibilidad de fijar un nuevo salario mínimo por decreto

Mientras que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof se reunió con los gremiales estatales y docentes para acordar el salario, con un incremento del 20 por ciento con respecto al sueldo de diciembre para febrero, con alternativa de seguir la discusión en los propios meses, el presidente Javier Milei tomó una postura diferente: cerró la convocatoria paritaria docente y decidió descartar la posibilidad de fijar un salario mínimo, vital y móvil por decreto.

Quien se encargó de difundir la decisión fue el mismo jefe de Estado, en diálogo con Jonathan Viale por Radio Rivadavia, quien indicó: "Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo que un político pueda determinar un decreto a mano". Además, agregó: "¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe (José Luis) Espert me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador".

Manuel Adorni.

Al mismo tiempo, el vocero presidencial Manuel Adorni había confirmado que convocaron para la próxima semana a los docentes pero no para negociar una paritaria, sino para discutir otros temas que están en agenda. "La paritaria docente nacional como está no existe, lo que sí va a pasar es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto y se inició la parte administrativa para realizar esa reunión", expresó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

Además, el vocero de la presidencia anunció también la eliminación de fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares que, según explicó, representa un ajuste de medio punto del Producto Bruto Interno. "Entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política", precisó.

Lo cierto es que estas medidas habían sido anticipadas por Milei en diversos reportajes y estaban incluidas en la Ley Bases que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo haya retirado el proyecto.

Sin embargo, la discusión del salario mínimo es necesaria debido a que los gremios y las empresas no consensuaron el jueves un aumento del mismo que establezca un piso digno de las remuneraciones laborales. En este sentido, en principio se creía que la Secretaría de Trabajo lo determinaría finalmente por decreto ante la falta del acuerdo, pero el presidente rechazó esta posibilidad dejando a los trabajadores sin esperanza de una nueva discusión, en un país donde aumentarán los impuestos y los alimentos.

Sin acuerdo, se devalúa el salario mínimo

La reunión plenaria del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se realizó de forma virtual y participaron de esa actividad las autoridades de la cartera laboral que dirige Omar Yasín, representantes de cámaras como la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales que pertenecen a la Confederación General del Trabajo (CGT), y las dos CTA, pero no hubo ningún tipo de acuerdo, pese a que por caso, reclamaba un incremento desde 156.000 pesos hasta 288.600.

Mediante un comunicado, la CGT manifestó: "Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo".

"El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina (UIA) fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta. Los mismos empresarios que en la Organización Internacional del Trabajo (OIT9 defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales", cuestionó con dureza la CGT, al tiempo que remarcó que: "La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos".

Los docentes dudan si comenzar las clases.

¿Qué pasa con la paritaria docente?

Faltan menos de dos semanas para que comiencen las clases en algunos puntos del país y los cinco gremios docentes nacionales aún no lograron fijar sus bases para poder comenzar con un salario digno para sus trabajadores. Esa reunión originalmente estaba prevista para la semana pasada, luego fue pospuesta -según la Universidad de Rosario- para el próximo miércoles, pero finalmente desestimada por el gobierno para intentar extender lo más posible la instancia de diálogo. Esto pone, sin dudas, en la cuerda floja el inicio de la vuelta a las aulas.

De hecho, los mismos sindicatos advirtieron sobre un comienzo del ciclo lectivo conflictivo si no habría una negociación salarial antes del primero de marzo. La última paritaria nacional docente, realizada en septiembre del año pasado, había fijado el salario mínimo docente en 250 mil pesos en diciembre y esa cifra no se tocó en ningún momento, por lo que con una inflación acumulada del más del 51 por ciento, los salarios quedaron bestialmente desfasados.