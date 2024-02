Lousteau defendió a Lali y expuso Fátima Flórez: "Hizo montón de shows provinciales y no la señala"

"Lali Espósito vs. Javier Milei" fue el título que usaron varios medios de comunicación para definir la violenta embestida del presidente contra la cantante, sin dar cuenta de la relación de poder que existe entre uno y el otro. Esta semana, sobre todo tras la entrevista que el mandatario le brindó a LN+, la ex Casi Ángeles estuvo en el ojo de la tormenta por las críticas del libertario, quien la acusó de cobrar dinero de varios gobiernos para brindar sus shows.

Martín Lousteau

Esto provocó una reacción inesperada en todas las redes sociales: una ola de amor, comprensión y ternura para ella y, para él, una marea de críticas de la mayoría de los sectores políticos. Uno de los de este último grupo fue Martín Lousteau que criticó sin piedad al líder de las Fuerzas del Cielo.

Lousteau puso en evidencia lo que para él es lo más injusto: la doble vara libertaria. Sobre esto, dijo: "Él solo señala aquellos que no piensan como él". Sobre esto, ahondó: "Su propia novia (Fátima Florez) hizo montón de shows municipales, provinciales, pero claro, como no piensan lo que él piensa, no la señala igual".

El concepto de la doble vara fue ampliado por el dirigente radical, pero trasladado al concepto de "la casta": "Hay una doble vara evidente igual que cuando él selecciona una casta y no otra no, dijo y continuó: "Los de Tucumán no son casta votando a favor. Patricia Bullrich y (Daniel) Scioli no son casta".

Además, puso en el foco de la discusión a la ex vicepresidenta que lanzó un informe revisando la toma de deuda de externa en la historia argentina: "Él, a Cristina Fernández Kirchner no sólo le deja funcionarios, sino que le permite opinar y dice que tiene el derecho; pero otro que piense distinto, no".

La casta es el otro

Lousteau, que oficia como presidente de la Unión Cívica Radical, se metió con un tema muy ríspido que es la convalidación de exención de impuestos a empresarios, como por ejemplo a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

Sobre esto, opinó: "No veo que tenga la misma vara para evaluar los subsidios a las extensiones impositivas". Y agregó: "Es muy importante que estas cuestiones se transparenten. He hablado miles de veces inclusive en la Ciudad de Buenos Aires sobre gastos que son improductivos, que no son prioritarios y eso ocurre a lo largo y a lo ancho del país".

Mauricio Macri y Marcos Galperín

Sobre el caso cordobés, dijo: "En el caso del festival Cosquín Rock hay un exención a ingresos brutos, es decir no se cobra ingresos brutos a la venta de entradas, que ni por asomo es el cálculo que dijo el Presidente".

Lousteau no tuvo pelos en la lengua para denunciar a quienes también viven del Estado: "Pero por ejemplo, su novia actúa y en el teatro no se paga Impuesto a las Ganancias. Mercado Libre tiene una ley especial, la ley de Economía del Conocimiento que tiene un subsidio fenomenal", y terminó: "Ahora, esos no se tocan?".

Los dólares escondidos de Milei

El presidente de la UCR, profundizó en las cuentas personales de Milei, entrando en un terreno bastante pantanoso y oscuro: "Lali le contesta muy bien, con todos sus ingresos y su historia laboral".

Javier Milei

"Lo que vi del Presidente es que estuvo ganando el sueldo del Estado. Que cuando le preguntaron de qué vivía, dijo que vivía de charlas de 20 mil dólares cada una, pero después veo su declaración jurada y tiene 60 mil dólares", expresó y la dejó picando.

Algunas otras definiciones de Martín Lousteau