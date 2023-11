Nora Cortiñas a días de la asunción de Milei: "No queremos que se transforme en un gobierno fascista"

La construcción de la memoria en la Argentina sobre los aterradores hechos que sucedieron durante la última dictadura cívico militar que vivió el país, es una pelea de larga data y muy importante con un gobierno en puertas, que niega la cifra de 30 mil desaparecidos y que afirma que estos no fueron inocentes.

Las Madres de Plaza de Mayo, durante estos últimos 47 años, fueron el organismo de derechos humanos (DDHH) más importante en esta disputa, con miles de jueves ininterrumpidos en los que hicieron sus habituales rondas a la Pirámide de la Plaza de Mayo, en reclamo por cárcel a los genocidas y castigo a los culpables.

El origen de la vuelta al monumento está relacionado a los años en los que el gobierno de facto amenazaba con detenciones a estas mujeres, si dejaban de circular y moverse durante sus manifestaciones, bajo la acusación de que así sí rompían el estado de sitio que imperó durante aquellos años y que persiguió las reuniones de más de tres personas como si fuera algo habitual.

Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A días de que la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel se imponga en el ballotage y a algo más de dos semanas de que asuman el poder, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dialogó con BigBang tras dar su primera ronda contra este binomio negacionista de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

"Norita", como suelen llamarla afectuosamente quienes la defienden y la quieren como si fuera su madre, marchó por justicia como lo hace desde hace 46 años. Su presencia en la gran mayoría de los reclamos sociales y políticos es casi siempre una garantía, y es el compromiso que le prometió a su hijo Gustavo Cortiñas, detenido y desaparecido el 15 de abril de 1977, ese que se propuso para seguir luchando por los ideales que él tenía, los de un mundo más justo, más equitativo y más libre de todo tipo de opresión.

"Madres de la Plaza, el pueblo las abraza"... hoy se sintió más fuerte que nunca. A días de que haya ganado Milei las rodearon de solidaridad en su querida Plaza de Mayo, ¿cómo sentiste eso?

- Hoy sentí que no está todo perdido. Que tenemos mucho para hacer y que tenemos que seguir de cerca toda la situación. No dejar pasar lo que no se debe dejar pasar. Cada ley o cada expresión que sea contra el pueblo, hay que salir, y sin violencia hay que contestar. Que acá hemos vivido una dictadura cívico militar religiosa, que dejó una pena tan grande con 30.000 desaparecidos, con niños apropiados, con gente que fue arrojada al río viva y adormecida.

La Argentina vivió un drama muy grande, que es el terrorismo de Estado, y nosotros no vamos a parar ahora porque ese gobierno ha tenido expresiones contrarias a lo que son los derechos humanos. Vamos a seguir porque hace 47 años que estamos en la calle. Estamos esperando y pidiendo que se abran los archivos, que sigan los juicios, que se respeten todos los derechos humanos y que la Argentina se termine el hambre, que era la lucha de nuestros hijos e hijas: justicia social y un país en libertad y en respeto.

Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en una marcha a principios de la democracia.

Vamos a seguir, hemos visto en la plaza una gran convocatoria, pero realmente las Madres no hicimos convocatoria y dejamos que el pueblo diga lo que quería, y quiso venir a expresarse. Nosotros recogimos esa emoción de hoy del pueblo y vamos a tratar de acompañarnos mutuamente para salir adelante y poder responder a cualquier metodología que use este gobierno, para que no puedan seguir ellos adelante con muchas cosas que prometieron y que no nos gustan.

En todos estos años enfrentaron las leyes de impunidad, los indultos. Pero este gobierno asume con la intención ya expresa de reprimir, de avanzar de una manera distinta. ¿Les preocupa que haya sido electo con estas ideas?

- Sí. Nos preocupa. Mucho nos preocupa. Porque primero no queremos más represión en este país. Queremos que nos podamos expresar libremente, y con todo respeto. Entonces responderemos sin violencia, pero con fuerza, esto no es para nosotros, esto no nos gusta, esto ya lo vivimos y Nunca Más queremos vivir con la violencia estatal.

Anita Fernández Careaga junto a Madres de Plaza de Mayo.

Victoria Villarruel va a ser la próxima vicepresidenta. Es una negacionista confesa que inclusive discute el número de 30.000 desaparecidos. ¿Qué mensaje le puede dar a la gente que tiene este debate alrededor de un número más allá de las atrocidades que se vivieron?

- Primero decirles que un desaparecido ya es un disparate, como metodología y como persecución. Así que vamos a seguir respondiendo como hacemos, ir a los Tribunales y denunciar. Y al negacionismo no lo vamos a transmitir en nuestro país, porque eso es para gobiernos fascistas y no queremos que este se transforme en un gobierno fascista.