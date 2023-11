El atroz comentario asesor de Milei: "Si veo dos hombres besándose me duele la barriga"

Días tras día, los dirigentes de la Libertad Avanza no dejan de sorprender con sus dichos y pensamientos que, no solamente son poco atinados para la época en la que está viviendo la Argentina, sino que también son muy dañinos para la sociedad. Esta vez, el centro de la polémica la tuvo el economista Carlos Rodríguez, asesor de Javier Milei.

Rodríguez dio una entrevista al canal La Nación Más con el periodista Luis Novaresio no solamente reveló que nadie sabe quién será el ministro de Economía del libertario, sino que, además, se animó a polemizar sobre la libertad de amarse. Tal fue así, que se auto definió como conservador y liberal en lo económico, aunque reaccionario ante "los derechos de las mujeres y de los homosexuales".

En la entrevista, el economista planteó su polémica postura con respecto a la comunidad LGBT y generó un fuerte repudio en las redes por sus dichos súper homofóbicos, ya que para él, no es natural que dos hombres se besen, por ejemplo.

"No soy empático socialmente. No me jodan, yo sé quién soy. A mí no me molesta un gay. Ahora no me vengan con una marcha del orgullo gay con unos gordos semidesnudos usando corpiño", resaltó delante de Novaresio, que pertenece a la comunidad. "¡No me gusta! No me gusta verlo. No me gusta ver gente desnuda bailando y hombres peludos con corpiño", aseveró.

El periodista, sorprendido, lo invitó a la próxima Marcha del Orgullo para que vea que no es solamente un tema de cuerpos, sino de reclamo de derechos, pero Rodríguez insistió: "No, no. No me gusta. Es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden (...) Si querés te explico mi problema con los gays", comenzó a decir con cierto titubeo.

"Yo sé que vos sos gay y me siento perfectamente cómodo. Cómodo al 100 por ciento. Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona. No sé, hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta. Y si veo dos hombres besándose, me duele la barriga", aseguró el asesor de Javier Milei, ante los ojos atónitos de los televidentes.

Aunque Novaresio intentó explicarle que no tiene que ver con un tema de "testosterona", sino con tener la libertad de amar a quien cada uno desee. "yo tengo tanta testosterona como vos, a mi me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de la casa por ser gay, cuando no me dan trabajo", enumeró el conductor, ante la negativa de Carlos Rodríguez.

Finalmente, el economista insistió que él "no haría eso", de forma despectiva e intentó continuar con la charla, aunque ya era demasiado tarde, porque se hizo eco en las redes sociales y miles y miles de personas levantaron sus banderas y repudiaron sus dichos.