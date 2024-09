Odiado con Lula da Silva, Elon Musk presumió su buena relación con Javier Milei

Al parecer, el conflicto legal que protagonizó Elon Musk con el presidente brasilero Lula da Silva, hizo que el amor político del magnate sudafricano se intensifique para con el presidente de Las Fuerzas del Cielo, Javier Milei.

Todo empezó con un retuit de Musk sobre las políticas económicas de Milei. La información fue comunicada por la cuenta @EndWokeness y fue sobre la derogada Ley de Alquileres: "En Argentina, el presidente Milei puso fin a los controles de alquileres y recortó las regulaciones sobre vivienda".

Lula da Silva

Esta aseveración fue respondida por Elon que se consagró fanático de las políticas libertarias: "El libre mercado funciona increíblemente bien", expresó mientras Milei retuiteó la frase con el texto: "Fenómeno barrial"; esa frase latiguillo con la que el presidente se vanagloria cada vez que un líder de la derecha internacional lo elogia.

La cadena de elogios sobrevino tras ese comentario. Desde la comodidad de su imperio. Musk replicó: "President Javier Milei is doing an incredible job restoring Argentina to greatness!" (El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a su grandeza).

Elon Musk

A su turno, Milei infló el pecho y expresó: "Elon Musk, thank you very much for your words...!!!" (Elon Musk muchas gracias por tus palabras...!)". Pero el entrecruzamiento de palabras bonitas no terminó ahí.

Musk terminó agradeciendo -una vez más- a Javier Milei: "You are most welcome! The example you are setting with Argentina will be a helpful model for the rest of the world. (¡De nada! El ejemplo que estás dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo)".

Javier Milei, Elon Musk y Karina Milei.

Y, como si esto fuera poco, Milei quiso ir más allá y advirtió: "Exactly...!!! We work to show the world that embracing the ideas of freedom brings prosperity... VIVA LA LIBERTAD CARAJO (¡Exactamente! Trabajamos para demostrarle al mundo que abrazar las ideas de libertad trae prosperidad...)".

La relación entre Musk y el Presidente data del 10 de abril de 2024 cuando el libertario recorrió junto a su hermana Karina Milei la sede de Tesla en Estados Unidos. El encuentro quedó inmortalizado en una foto de los tres con los pulgares arriba, símbolo por excelencia de La Libertad Avanza.

Cero buena onda con Lula

Muy por el contrario, Musk desató su ira contra el país de Lula da Silva luego de no poder llegar a una acuerdo sobre las anses de privacidad y legales de Brasil para con la empresa X, que maneja el magnate sudafricano.

Con un tweet amenazante, Musk fijó postura pública sobre Lula: "A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente de X y SpaceX, buscaremos también la confiscación recíproca de los activos del gobierno. Espero que a Lula le guste volar en vuelos comerciales", expresó.

Esto fue luego de que el juez Alexandre de Moraes denuncie a Musk por "reiterado incumplimiento de órdenes judiciales", donde alegó que X representa: "Un riesgo inminente de que grupos extremistas y milicias digitales prosigan y amplíen la instrumentalización de X Brasil con la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos".

Lula da Silva, por su parte, expresó contundente sobre Elon Musk: "Todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la Constitución brasileña y a las leyes del país. Que tenga mucho dinero no significa que pueda faltarle el respeto a la ley. Es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo. No puede seguir ofendiendo presidentes, diputados, senadores, al congreso o la Corte Suprema. ¿Quién se cree que es? Lo siguiente es que tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Este no es un país con complejo de vagabundo", dijo el presidente brasilero levantando la ira del magnate sudafricano.