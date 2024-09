Pamela David criticó a Milei y aseguró que no lo respeta: "Era misógino contra Sol Pérez"

Pamela David arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien aseguró que no respeta por considerarlo un "misógino" y opinó que no es él quien está detrás de "las verdaderas decisiones" de su gobierno. A su vez, reconoció que su posición respecto a "la marea verde" cambió, ya que antes sentía que no la representaba y ahora que le abrieron los ojos y le enseñaron muchas cosas.

"Yo a Milei lo conozco de cuando venía a panelear a los programas y me he peleado porque era misógino contra Sol Pérez. O sea, no tengo de él una mirada como de un presidente. Lo es, y es elegido por la mayoría de los argentinos. El respeto se construye. En algún momento supongo que lo voy a sentir", relató David en una entrevista que ofreció en Radio con Vos.

"A mí a veces me pasa que quiero ser más misericordiosa con Javier Milei, porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones", caracterizó en relación al presidente. "Hoy siento que no es quien gobierna, y por las decisiones tomadas, son los grupos políticos y los verdaderos poderosos quienes manejan las decisiones. Creo y ojalá me equivoque", advirtió.

Si bien recordó que "hasta ahora" nunca se metió "en política", aceptó que el año lo dio "todo para que no ganara Milei" y que fue porque no le gusta "su propuesta o su proyecto de país". "No me gustaba que se rompa con todo. Rompamos todo, rompamos el Ministerio de la Mujer, rompamos todo lo que se viene haciendo", ejemplificó la pareja de Daniel Vila.

Javier Milei fue señalado como misógino por la conductora televisiva.

En ese sentido, afirmó que aprendió sobre la tendencia feminista de los últimos años, aunque al principio no era nada así su concepción. "Soy de las mujeres que me parecía muy fuerte y muy violenta la marea verde. Me shockeaba y me parecía que no me representaban. Y después, con el tiempo, al final me abrieron los ojos, aprendí a valorarnos, a cuidarnos, a entre nosotras no matarnos", detalló David. "Me llevó tiempo hacerlo y así en muchos temas. Entonces, cuando la propuesta es romper con todo por el solo hecho de que la agresión es mi fuerte, no me gusta", añadió.

A su vez, si bien precisó que lo dio todo para que gane Sergio Massa, eso no sucedió. "La gente ha estado más cansada con lo que sea, corrupción, por lo que sea. Ganó Milei", sintetizó David. "Pero también, todo lo que prometió o le llamaban campaña del miedo, que no iba a suceder, está sucediendo. Yo inhalo, exhalo. Y habrá elecciones en algún otro momento", concluyó.