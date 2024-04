Pablo Moyano, el paro general y el apoyo a la movilización de la UBA: "Fue pedido de muchos trabajadores"

Tras darse a conocer la confirmación de que la Central General de los Trabajadores (CGT) convocará a un paro general para el próximo 9 de mayo, Pablo Moyano, secretario general, rompió el silencio en diálogo con Argenzuela bajo la conducción de Jorge Rial, para dar a conocer los motivos que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar aquella decisión. Además, aseguró que acompañarán la movilización del 23 de abril en defensa de las universidades públicas que el Gobierno busca desfinanciar.

Pablo Moyano

Aumentan las tarifas de servicios, luz, gas, transporte, alimentos y nafta, pero no aumentan los sueldos. No se llegan a los acuerdos de paritarias, los jubilados cobran en dos partes, a la vez son reprimidos, se buscará en los próximos meses desfinanciar las universidades públicas, la cultura y la motosierra que despide trabajadores a rajatabla. Tras tener en cuenta todo lo mencionado y sumado a que en los últimos días del mes de marzo se despidieron a más de 10 mil trabajadores públicos, la CGT convocó un paro general.

El miércoles por la tarde un sector de la CGT se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dialogar sobre la propuesta de reforma laboral, la homologación de convenios y las futuras negociaciones paritarias. Una vez finalizado, se confirmó que el 1 de mayo habrá una movilización y el 9 del mismo mes, un paro general.

Pablo Moyano explicó que en su lugar, quien asistió a aquella reunión fue su padre, Hugo, debido a que sintió que "no podía" sentarse en la misma mesa con personas que están de acuerdo en despedir a miles de trabajadores, cerrar Télam, no proveerle mercadería a los comedores, entre otras cosas. Por consecuente, fue su progenitor junto a otros pertenecientes quienes mantuvieron el diálogo en la mesa chica.

Hugo Moyano

En cuanto a la explicación de por qué se tomó la decisión del paro general, el Secretario general de la CGT aseguró: "Viendo la situación económica y social que se está viviendo el país, teníamos la idea de que la CGT tome la iniciativa a través de la movilización y un paro general. Ayer fue mayoritario por unanimidad el paro de colectivos; el 23 será acompañar la pelea que están dando para la necesidad de que las Universidades sigan siendo públicas y gratuitas, el 1 de mayo estará la movilización y el 9 el paro general. La gran mayoría de los sectores están siendo afectados por despidos, la inflación, la situación angustiante que viven los jubilados, toda la provocación del Gobierno contra el área de los trabajadores".

En esa misma línea, aclaró: "El paro general también fue un pedido de muchísimos trabajadores que están sufriendo y nosotros tomamos todo por unanimidad. Desde hace muchos años que esta conducción de la CGT no hay censuras. Hay discusiones como cualquier ámbito pero estamos más unidos que nunca".

Además, confirmó que el próximo 23 de abril, la CGT también apoyará la marcha por las Universidades públicas, ya que es algo necesario de hacer. "Hoy la unión es un hecho histórico. El 23 se verá en la unidad histórica de todos los gremios universitarios que posiblemente hayan tenido diferencias durante todos los años. Ellos ya nos confirmaron, si no renuevan el presupuesto este año, creo que en mayo o junio los secretarios generales de los gremios dijeron que las universidades no iban a tener ni para pagar la luz".

CGT convoca a paro nacional

Y sobre la problemática de las universidades, comentó: "Eso va a generar que muchos estudiantes dejen las universidades, que los trabajadores no cobren sus salarios y es una provocación porque el burro este dijo que no mandemos los chicos a estudiar, que los manden a laburar. Es algo totalmente regresivo".

Referido a la propuesta de reforma laboral, indicó: "Te sacan las indemnizaciones que no es poca cosa. Lo que quieren el Radicalismo, el PRO y el Gobierno es destruir los convenios de trabajo. Están en contra de los trabajadores. Hay una precarización laboral terrible. En Brasil los sindicatos discuten con empresas. Yo no vi nunca un chofer de Coca Cola discutir las paritarias con Coca Cola, sería imposible. La CGT no va a permitir que se rompan los convenios colectivos de trabajo".

Además, hizo hincapié en las contestaciones a diario que recibe por ser señalado como que, en el gobierno de Alberto Fernández, no llamó nunca a un paro general. "Si no hubo fue porque en aquel Gobierno hubieron dos años de pandemia y dos años donde la CGT y los gremios tuvimos paritarias libres, cada gremio conseguía uno, los jubilados a través de Sergio Massa recibían un bono, se eliminó el impuesto al trabajo... no se pudo controlar la inflación pero hubo tres marchas. No pasó lo que pasó ahora".

Pablo Moyano

Y diferenció aquel Gobierno con el actual: "Ahora hay una represión terrible. Los jubilados cobran cualquier cosa, no hay paritarias, todos los días se cierran pymes por importación de productos. En tres o cuatro meses hicieron destrucción y por eso es necesario que la CGT salga. Si salimos es porque salimos muy rápida, si no hacemos nada somos una burocracia sindical y la verdad es que hay gente sufriendo, por eso es necesaria la unidad sindical".

Por otro lado, manifestó acerca del techo de homologación de paritarias que le ofrecieron por parte del Gobierno de manera descarada: "El FMI a través del ajuste que está realizando este Gobierno puso un techo del 9% al 12% mensual en las paritarias de cada Gobierno. Nuestra organización gremial firmó hace menos de un mes, 25% en marzo; 25% en abril, más los aumentos de alguna rama y eso no se quiere homologar. Si bien la gran mayoría de las empresas lo abonaron, lo proponen como futuro aumento".

Movilización de la CGT

Y explicó: "Muchas empresas no lo quieren pagar porque no lo pueden trasladar a mayores costos. Ayer hubo una reunión y ahí te dicen que te homologan un 45% pero en mayo y junio te ponen un techo del 2%, una hijaputez. Si yo hago firmar ese 2% me tengo que ir. Todas las tarifas tienen libertad para aumentar lo que ellos quieren pero los trabajadores nos congelan, no nos dan las paritarias, no podemos firmar otra cosa que no impone el FMI".

Por último, explicó su ausencia en la reunión y por qué tomó la decisión de que asista a la misma su padre. "Yo no me puedo sentar en una mesa con tipos que se te cagan de risa cuando cierran Télam, cuando no mandan mercadería a los comedores. No es como dijo Clarín de que Hugo me corrió de la negociación. Ellos se te ríen en la cara, se burlan del dolor que le están llevando a millones de argentinos. Salieron a decir que se iba a homologar la paritaria de camioneros y nos dijeron que lo hacían si firmábamos el 2% para mayo y junio".