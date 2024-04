Sturzenegger se diferenció de Caputo, respaldó a las prepagas y pidió "confiar en el mercado"

Para el ex presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, que las empresas prepagas hayan aumentado el valor de las cuotas de sus usuarios un 160% en lo que va del 2024 es un "reacomodamiento del desequilibrio". De esta manera, se diferenció del ministro de Economía, Luis Caputo, que había asegurado que las prepagas "le están declarando la guerra a la clase media" y defendió el descarado incremento de las tarifas de salud.

Recordemos que después de que el Gobierno de Javier Milei liberara el sistema de precios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las prepagas se lanzaron en una carrera para recuperar el valor en las cuotas de sus servicios. Para ser claros, las empresas tardaron lo que un pestañeo en enviarle mensajes a los usuarios advirtiéndoles que entraría en vigor un aumento del 40% en enero. Luego anunciaron una suba del 27% en febrero y otro 20% para marzo.

Y a pesar de que los bolsillos no aguantan esta suba (según un estudio privado, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota de medicina prepaga con sus ingresos mensuales), el aumento de abril será de entre 16 y 19% a la espera de la suba de mayo que ya anunciaron que será de un 9%. En medio de este panorama fue que Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media".

Aunque esta no es la visión que tiene Sturzenegger al analizar este conflicto. El asesor presidencial tomó distancia de los dichos del ministro de Economía y afirmó que a pesar de los aumentos fueron "dolorosísimos, los precios se pisaron de una manera no sostenible". "Hay que confiar en el mercado", pidió y sostuvo que la situación "se tiene que ordenar relativamente rápido y con reglas del juego claras".

El plan de ajuste fiscal fue puesto en marcha por Luis Caputo

En una charla con LN+, también dijo que la Argentina vive "un situación de reacomodamiento del desequilibrio". "El tema de las prepagas, que se que ha sido dolorosísimo, pero si miras el precio de las prepagas, lo que ocurrió en 2022 y 2023 se pisaron de una manera que no era sostenible y de hecho, el precio al cual se ha ajustado, en un contexto donde tenés una taza de inflación alta", argumentó.

Si bien el titular del Palacio de Hacienda alertó que a las empresas "se les recontra fue la mano" y remarcó a través de sus redes sociales que el Gobierno hará lo necesario "para defender a la clase media"; para Sturzenegger "no le podés echar la culpa a los que están intentado ordenar la situación y están haciendo que el sistema sea sustentable, pero el año las prestaciones se dejaron de dar".

En otro pasaje de la entrevista, el ex titular Banco Central de la República Argentina (BCRA) recibió con buenos ojos el proyecto de reforma laboral presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) y especificó que "es un paso gigantesco que el radicalismo lo traiga". "Me entusiasma muchísimo. No es una reforma laboral light", definió, y agregó: "Toma todo lo del DNU, pero va más profundo, porque elimina la obligación de cuota sindical".

Federico Sturzenegger y Javier Milei

Entre los puntos incorporados por la UCR, el radicalismo propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes derivados de los convenios colectivos de trabajo. "A las obras sociales las obligamos a competir", puntualizó el economista sobre el DNU Por último, criticó la nueva convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a un nuevo paro general previsto para el jueves 9 de mayo. "La Argentina cambió mucho. ¿A cuántos trabajadores representa la CGT? A muchos menos que antes", afirmó, y concluyó: "La gente se levanta y trabaja. Gran parte de los privilegios sí son por el marco legal que existe y es lo que se pretende cambiar".