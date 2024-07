Pamela David censuró a Esmeralda Mitre cuando atacó a Mauricio Macri

Esmeralda Mitre se convirtió en la pesadilla de La Nación, y es que no está dispuesta a soltar lo que supo fundar su familia. Es por esto, que defiende a capa y espada lo que le pertenece de aquél medio.

La actriz, de la mano de su abogado Daniel Llermanos, defendió las acciones de los herederos de Bartolomé Luis Mitre en La Nación y se llevó puesto a funcionarios de alto rango de Juntos por el Cambio: "Vamos a reclamar todo el dinero que se están llevando el testaferro Marqués, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y tanta gente de Juntos por el Cambio". A su vez, el abogado se refirió a las moras de la Justicia en el caso y a las paradojas de que el abogado de Spínola sea Mauricio Núñez, uno de los asesores del ministro de Justicia. "Creemos que toda esta demora puede estar siendo motivo de alguna clase de acción política", explicó.

Esmeralda Mitre

El enojo de la heredera se expresó tras haber salido de la asamblea de accionistas de La Nación, donde participó junto a sus hermanos, por los efectos de impugnar la mayoría de las decisiones que están basadas en la transferencia fraudulenta de acciones en favor del marqués Spínola, a quien acusan de haberse quedado con un cuarto de la sociedad.

En un móvil con Intrusos, Esmeralda expuso que hubo muchísimos gritos en esa negociación: "No solo me estarían robando lo que yo ya recuperé una parte, pero me falta la otra en negro, sino que me están robando en blanco los dividendos...". Luego, "la Dueña" mantuvo una conversación con el programa de Pamela David, donde también expuso su problema legal y económico contra el medio. Cuando comenzó a nombrar a la gran elite, la conductora rápidamente la censuró, por miedo a represalias.

Como si los programas de televisión no fueran suficiente exposición, la actriz recurrió a las redes sociales para viralizar su problemática. Sin miedo a los grandes rangos, fue contra Javier Milei y funcionarios nuevamente: "Es increíble, el asesor del ministro de Justicia de la nación Mauricio de Núñez es el abogado del marqués Federico Espinola trucho que inventaron para robarle a mi padre parte de sus acciones. Encima La vicepresidenta Victoria Villarruel y Saguier están juntos haciendo lobby para impedir que jueces apoyados por el presidente Javier Milei integren la Corte Suprema de Justicia. No creo q el presidente Javier Milei permita esto", en su Twitter no tuvo a LA conductora que la frenara y pudo hablar libremente.

Tras denunciar firmas falsificadas y robos en la sociedad anónima, Esmeralda Mitre también comentó sobre la situación que vivió una trabajadora del medio, a quien abusaron psicológicamente.