Enrique Iglesias al borde del acoso con Emilia Mernes: también lo hizo con Lali

Si de artistas polémicas se trata, Emilia Mernes encabeza la lista. Tras las repercusiones por el lanzamiento de su último tema Pasarela junto a Six Sex, la cantante protagonizó un momento incómodo arriba del escenario con Enrique Iglesias que rápidamente se viralizó y desató un fuerte debate en redes sociales.

El episodio ocurrió en el Estadio de Gran Canaria, durante la interpretación de "Héroe", uno de los clásicos del cantante español. Mientras compartían el escenario, Iglesias se acercó a Mernes, la tomó de los brazos, luego del rostro, y le dio un beso en la mejilla.

Emilia Mernes y Enrique Iglesias interpretaron "Héroe"

La reacción de la joven fue inmediata: su expresión de asombro e incomodidad quedó registrada en videos, y se alejó rápidamente, acompañando el gesto con una risa que intentó disimular la tensión.

Al finalizar la canción, Enrique se arrodilló en señal de admiración y respeto hacia la artista. Más tarde, compartió el clip del momento en su cuenta de Instagram, con el mensaje: "Gracias, Emilia Mernes. ¡Viva España!". Lejos de entrar en la polémica, la oriunda de Nogoyá respondió en los comentarios: "Enrique, gracias por este momento increíble. Me lo guardaré por siempre en mi corazón".

Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido. En redes sociales, especialmente en X e Instagram, se multiplicaron los comentarios de apoyo a Mernes y las críticas hacia el accionar del cantante: "Claramente estaba incómoda y esto no tendría que pasar. Es por la integridad de ella, no por el novio", o "Mirá que me cae re mal la loca, pero el tipo se pasó tres pueblos", fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Además, muchos usuarios recordaron situaciones similares protagonizadas por Iglesias en el pasado: "Enrique Iglesias lanzándose a Emilia Mernes me hizo acordar que hizo lo mismo con Lali en 2018. Y las dos tenían/tienen novio y se las notó súper incómodas", escribió una usuaria, reavivando la discusión sobre los límites del contacto físico entre artistas en el escenario.