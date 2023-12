Patricia Bullrich, recargada: la letra chica del "plan anti piquete" que anunció de cara a la movilización del 20

La ministra de Seguridad de la Nación elegida por Javier Milei, Patricia Bullrich, se presentó pasadas las cuatro de la tarde en conferencia de prensa para brindar detalles sobre el protocolo para "garantizar el órden público" y aseguró que se sancionará y penalizará a todas las organizaciones sociales, sindicales, policías y personas que realicen cortes, bloqueos y piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.

"El día de hoy estoy aquí como Ministra de Seguridad de la Nación para presentar el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina que impiden a los argentinos vivir en paz", comenzó su discurso Patricia, vestida de rosado y con un papel frente al micrófono dispuesta a explayarse sobre cómo se manejará la cartera de seguridad de acá en más.

"El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el Presidente de la Nación, el que las hace las paga. Y por otro lado cuidar a todos quienes nos cuidan, establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación en cumplimiento de su deber", resaltó.

La ministra de Seguridad, aseguró que es importante mantener el equilibrio luego de años de "desorden total" que ha hecho que personas no puedan llegar a su trabajo e incluso ciudadanos que no han podido volver a sus casas por los piquetes: "Pierden horas de trabajo, presentismo, tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo y esto viene ya hace muchos años y es hora de terminar y es hora de terminar", indicó.

"Es un desorden total y absoluto que no se puede hacer. Además de no proteger a quienes tienen que llevar adelante su vida con paz. Por eso, yendo a lo concreto, y por instrucción del Presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve, uno, que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal, que se ha unido a este Ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir", aseveró Bullrich, que ya había prometido 'mano dura' en su discurso cuando era candidata a presidenta.

En este sentido, remarcó que las Fuerzas podrán intervenir de acuerdo con lo establecido en los códigos procesales de manera inmediata para dispersar a los piqueteros que corten las calles. "Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren", explicó.

Patricia Bullrich.

"No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación", remarcó Bullrich, quien detalló que las Fuerzas emplearán el mínimo ejercicio necesario y suficiente para resguardar también a los piqueteros, pero que será graduada en proporción a la resistencia que opongan.

Por último, la ministra Bullrich hizo una advertencia: "Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores".