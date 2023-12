Del "protocolo anti-piquetes" que Bullrich volvió a sacar del cajón, a la advertencia del Polo Obrero

La mano dura vuelve a la Argentina de verdad. El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, adelantó que por la tarde se reunirán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich con Waldo Wolff para ultimar detalles sobre el plan que se implementará con el objetivo "mantener las calles despejadas" y libres de todo tipo de piquetes, tal y como prometió Javier Milei en su campaña, pero con un empujón del PRO.

De esta forma, el Gobierno anunció entonces la implementación de un plan "antipiquete", que denominó como "Protocolo de Orden Público", que apuntará, según ellos, a controlar los posibles cortes y movilizaciones que se concentren en la Ciudad de Buenos Aires y dificulten la circulación de vehículos y colectivos para "no afectar a la ciudadanía".

Patricia Bullrich prometió empoderar a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, este plan llega justo una semana antes del paro anunciado por el Polo Obrero y parte de la oposición, que precisó que pese a las amenazas del presidente libertario sobre los cortes de calle, saldrán a protestar por el ajuste que fue anunciado hace unos días por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

En tanto, Adorni afirmó que la ministra Bullrich será la que se encargará de dar mayores precisiones sobre este protocolo, ya que al parecer, la idea fue inspirada en el esquema que ella misma armó en 2017 cuando era parte del Gobierno de Mauricio Macri. El anuncio tiene como objetivo, además, contener las protestas.

Este protocolo será anunciado en una conferencia de prensa y según trascendió, comunicará la inclusión de severas multas para todos los involucrados en impedir la circulación: alcanza a los piqueteros, a los que transportan a los militantes y a los que financian el piquete.

Al respecto, desafiante, el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni dijo no tenerle miedo a las amenazas del Gobierno de Javier Milei y manifestó en diálogo con Télam: "Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un 'Rodrigazo' brutal contra los trabajadores".

Milei y Villarruel.

Además, la ministra Bullrich está en todo, ya que además de armar el protocolo que regirá de inmediato para cumplir con su palabra y la de Javier Milei, dijo que también aplicará la "mano dura" al narcotráfico y a las amenazas que recibió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien se solidarizó a través de sus redes sociales y advirtió: "A quienes se creen impunes, sepan que con Maximiliano Pullaro ya empezamos a trabajar para terminar con los narcos".

"Juntos los vamos a ir a buscar para que se termine este Estado paralelo que amenaza a un gobernador y a su familia. Vamos a ir a fondo contra todos los mafiosos que quieren sembrar terror en la Argentina", insistió en la red social X.

Por último, la vicepresidenta Victoria Villarruel le pidió prudencia al sector del sindicalismo a la hora de realizar un paro: "Es un Gobierno de cuatro días, así que espero que la CGT sea lo suficientemente prudente como para esperar que se tomen las medidas y, además, no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o conflictividad social sobre algo que todavía no se especificó en los hechos", manifestó.