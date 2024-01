"Pensar que me trataron de loco": Milei encolerizado por la nueva moneda de Quintela

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja advirtió que llevaría a la Legislatura de su provincia un proyecto para crear una cuasimoneda con la que se puedan pagar al menos el 30% de los salarios de los riojanos tras la devaluación del peso que dejó los salarios por el piso.

Es así que, en caso de aprobarse, el gobierno riojano accedería a emitir $15.000.000.000 para que los bonos Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) funcionen como moneda paralela al peso argentino: "Debe constar en cada bono que el valor nominal que expresa será equivalente por cada unidad impresa en el bono al peso de circulación legal en las denominaciones pertinentes", expresaron desde el gobierno de Quintela.

Ricardo Quintela

El gobernador riojano está manteniendo una serie de reuniones importantes con los sectores empresariales y sobre todo con la Cámara de Comercio de esa provincia para que la cuasimoneda sea recibida en todos los comercios.

Quintela planteó que no quiere que "que la gente se muera de hambre" y planteó el problema de la coparticipación, discusión que viene sosteniendo con el presidente Javier Milei desde su asunción: "Se reparte solamente el 31 por ciento de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación", expresó.

Javier Milei

Es que con el lema neoliberal de Milei "no hay plata", al Gobernador le pareció atinada la medida económica que se haría efectiva en las próximas semanas: "Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata", expresó y añadió: "Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario".

Haciendo gala de la gestión de su gobierno expresó: "Es importante que sepan que estas gestiones las podemos realizar gracias a que tenemos en orden nuestras finanzas y prontamente estará en uso la nueva herramienta financiera que nos permitirá ordenarnos mejor en un contexto difícil".

En La Rioja ya hubo una moneda paralela

Además, explicó cómo funcionará el Bocade: "La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas".

No es la primera vez que existe una moneda paralela en La Rioja. Esta misma modalidad económica existió en dos oportunidades en esa provincia en 1988 y durante el período de los años 2000 y 2001.

La respuesta de Milei

Es notoria y nada novedosa la rivalidad que existe entre ambos políticos argentinos. Desde el Foro Económico en Davos, Milei no tardó en contestar con su típica ironía la medida del riojano: "Viva la competencia", exclamó en un texto posteado en su cuenta oficial de x (antes Twitter).

Además se dio el lujo de ironizar sobre su plan económico planteado en la campaña: la dolarización. Sobre esto, el presidente argentino dijo: "Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan", explicó.

Tweet de Milei

En otro tramo de la carta virtual emitida a Quintela, decía: "Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional", expresó contundente; ahora habrá que esperar contra-respuesta del riojano.

Además explicó: "Al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite" y,para terminar rematando al gobernador peronista expresó sin pudor: "Por lo tanto: viva la competencia de mercado, viva la libertad, carajo".

Javier Milei

Como si fuera poco, terminó con una posdata: "P.D: no dejar de lado que la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PIB. Con semejante ventaja, salvo que sean muy malos, tendrían que cotizar sobre la par lejos".

No es la primera vez que Quintela es criticado por Milei, de hecho hace solo 4 días, había dicho en una entrevista en radio Mitre que "cada gobernador recibe lo que tiene que recibir" en cuanto a fondos de coparticipación y trasferencias. Además, aprovechó para pegarle a su gestión: "Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro", expresó sin pelos en la lengua.