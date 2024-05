"Pepín" Rodríguez Simón vuelve al país pagando una millonaria fianza: la cifra es impresionante

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, ex asesor del gobierno de Mauricio Macri, que estuvo prófugo por más de mil días en Uruguay por la causa de amenazas y extorsión en contra de los directivos del Grupo Indalo podrá regresar al país sin correr el riesgo de ser detenido.

La decisión la tomó la jueza de la causa María Servini que en 2021 había elevado un pedido de captura internacional y extradición. Ahora, Rodríguez Simón encontró las condiciones político-judiciales para regresar al país aunque con algunos condicionamientos. Aunque Servini lo estaba buscando por considerarlo "en rebeldía", "Pepín" estaba exiliado en Uruguay y en dos oportunidades solicitó refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE), sin embargo, el pedido fue rechazado.

Mauricio Macri

"Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de Fabián Jorge Rodríguez Simón, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios", explicó en la resolución la jueza y, con la misma dejó sin efecto "la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos el día 19 de mayo de 2021".

Servini además aclaró: "Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria volvía a someterse a la misma jurisdicción de la cual se fugó".

Fabián Jorge Rodríguez Simón

El pedido de regreso a Argentina se dio a través del abogado defensor de Rodríguez Simón, Gustavo de Urquieta, que explicó en un escrito: "El solicitante de refugio no es un prófugo de la justicia, sino que se encuentra en una situación jurídica subjetiva de protección internacional humanitaria, por lo que la actual situación procesal del señor Rodríguez Simón no importa un antecedente que pueda vincularse con la posibilidad de que intente eludir el accionar de la justicia, luego de que se conceda su exención de prisión".

Además, De Urquieta analizó los motivos de la huida de "Pepín": "Fue consecuencia directa del ejercicio de un derecho internacional humanitario de raigambre constitucional motivado en sus temores, según me señaló, de ser perseguido político. El señor Rodríguez Simón entendió que regresar a nuestro país para cumplir con la citación a indagatoria suponía graves riesgos para él".

"Pepín" pagará una millonaria fianza

Más de mil días fueron los que pasó "Pepín" en Uruguay y dos veces se le negó la condición de refugiado político por lo que no se le brindó la protección del asilo.

Rodríguez Simón había declarado que, tras la gestión de Mauricio Macri, empezó contra él una persecución política llevada adelante por funcionarios kirchneristas y apuntó sobre todo contra los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

En una declaración, el prófugo macrista había expresado: "Empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir 'Pepín va a ir preso'. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad es que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al que no puedo volver".

Con el cambio de gobierno y el aterrizaje de Las Fuerzas del Cielo en Argentina, "Pepín" decidió emprender su regreso tras haber estado implicado en una causa por amenazas y coacción en perjuicio de Fabián De Sousa y Cristóbal López (duelos del Grupo Indalo) quienes lo acusaron de querer apropiarse ese grupo de medios de comunicación junto a la AFIP y medios de comunicación manejados por la gestión macrista.

Cristóbal López y Fabián De Sousa

El 21 de mayo de 2024 se cumplirían tres años desde que se fugó "Pepín" y ahora, la jueza Servini dispuso que puede regresar sin ser detenido pero cumpliendo una serie de pautas.

La que tiene mayor peso es el pago de fianza que será de 3.120.000.000 pesos . Para calcular esa cifra, se tuvo en cuenta: "El tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente".

"Pepín" Rodríguez Simón

Además de pagar la millonaria fianza, "Pepín" Rodríguez Simón deberá dejar en manos de la justicia su pasaporte y no podrá salir del país. Durante los primeros cinco días hábiles del mes deberá presentarse en el juzgado y también deberá notificar a la justicia si se llegara a ausentar de su domicilio por 24 horas.