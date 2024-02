"Perverso", "mitómano" y "cruel": la respuesta de la oposición a la nota de Milei en la que justificó el ajuste a jubilados

Luego de que el presidente Javier Milei se reuniera con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, para analizar el progreso del plan acordado con el Gobierno, brindó una entrevista en donde aseguró que el organismo está "satisfecho" con su gestión económica y en base a eso, volvió a plantear que por lo tanto "no hay plata".

En diálogo con Jonatan Viale por la pantalla de TN, el libertario aseguró que a las autoridades del FMi les "parece bien" el severo plan de ajuste que está llevando a cabo su Gobierno y en esa misma línea se mostró confiado intuyendo que el índice de inflación de febrero estará por debajo del 15%. Para colmo, reivindicó a la motosierra asegurando que la misma, "a lo que más duro le está pegando es a la política".

💣Bombita: la entrevista duró una hora y media, pero el periodista se fue sin el material. Desde el Gobierno le enviaron la nota "ya editada" y dejaron afuera temas clave del mano a mano, en donde el presidente se refirió a la presunta crisis de la ministra Sandra Pettovello y a las denuncias por espionaje interno en el Gabinete.

Pero luego de eso, todas sus palabras sobre que el ajuste lo está pagando la política quedaron desdibujadas cuando le cedió la total responsabilidad a uno de los sectores más vulnerables del país: los jubilados. En un principio, aseguró que les brindarán un "bono" a los jubilados porque "la fórmula es un espanto", pero después aclaró las bases y condiciones, que dejaron mucho que desear.

El mandatario confirmó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima, pero a pesar de haber tomado esa decisión, considera que ese sector no está "afectado", debido a que hay un 15% de pobreza en el mismo. "En Argentina todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados", dijo a modo de excusa.

En ese mismo momento, Viale frenó en seco la entrevista y le aconsejó que igualmente no es ético "ajustar" a los jubilados sabiendo que no cuentan con un buen ingreso económico y su respuesta, fue totalmente letal defendiéndose ante la excusa de "no hay plata", como desde el primer día de su asunción. "Bueno, el problema es que no hay plata... Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres".

Una vez que terminó la entrevista, diferentes legisladores y representantes de la oposición demostraron su repudio total ante las declaraciones del presidente electo a través de las redes sociales.

Una de las primeras personas en demostrarse en contra de lo sucedido fue Graciela Ocaña, legisladora porteña y exdirectora del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), quien manifestó que fue el líder libertario quien confirmó en televisión abierta que la "casta" de la cual tanto habló, son los jubilados.

"El presidente Milei confirmó esta noche que la casta a la que le hace el ajuste es a los jubilados", comenzó diciendo y detalló: "La Ley de Bases proponía lo mismo que llevaron adelante Alberto (Fernández), Cristina (Fernández) y Massa: suspender la movilidad jubilatoria e ir aumentos por decreto, lo que empobreció a los jubilados. La oposición propuso introducir la inflación, pero el presidente Milei retiró la ley".

Además, constató que la situación actual de los jubilados es de gravedad y se necesitan mejoras en el instante: "Ahora dicen que no tienen planes de recomposición, ni de actualizar la formula. Van a cargar el ajuste en los jubilados. Y mientras, los adultos mayores dejan de comprar remedios para poder comer. La situación es urgente".

Lorena Pokoik, fue la segunda persona en expresarse. La diputada nacional de Unión por la Patria, escribió en su cuenta oficial de Twitter (X) un breve repudio ante las palabras dictadas por el mandatario: "Milei justificó el ajuste a jubiladas y jubilados repitiendo la misma muletilla de siempre: 'No hay plata'. Dice que son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza. Es perverso, cruel y mitómano".

Mientras tanto, Pablo Carro también se expresó en la misma red social que las anteriores diputadas mencionadas para hacer hincapié ante los mismos dichos. "Bajo el mantra de 'no hay plata', Milei confirma que al ajuste lo pagan principalmente las y los jubilados. ¿Y la casta? Fugando, evadiendo y jugándose un partidito de fútbol con (Mauricio) Macri, como de costumbre.

Por su parte, la legisladora Graciana Peñafort, hizo una leve comparación entre el ajuste de Patricia Bullrich y de Milei, que culminaron dando el mismo resultado. "El 22 de julio de 2001, Patricia Bullrich anunciaba un recorte del 13% a los jubilados siendo ministra de Trabajo de la ALI//\\NZA; 151 días después De la Rúa abandonaba el gobierno. El recorte a las jubilaciones de Milei será de 27%, en términos reales, para marzo de 2024", escribió.

Para completar la información, además de aquellas palabras, publicó unas imágenes ilustrativas en donde deja en claro lo que quiso explicar. "Jubilados: el recorte de Milei duplica el del 2001", decía una de ellas. "¿Para cuántos kilos de carne te alcanza y alcanzaba la jubilación mínima?" pregunto en otra y luego detalló. "En el 2001: 56,5 kilos. En el 2024: 40,8 kilos".