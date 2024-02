"¿Hicieron desaparecer el busto de Néstor?": acorralada, Victoria Villarruel terminó a los gritos en el Senado

Que los medios intentaban instaurar una "campaña del miedo" contra la propuesta presidencial radicalmente reformista de Javier Milei era falso. Lo que no es falso, es la "batalla cultural" que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza contra todo aquello que no esté en su línea ideológica. Un ejemplo, es lo que pasó en la sesión del Senado: el senador de Unión por la Patria José Mayans cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber retirado un busto del ex presidente Néstor Kirchner.

En una tensa jornada por la designación de autoridades para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que propone desregular la economía eliminando el Estado, se puso aún más áspera por el tema que salió a la luz en medio de la sesión: la vicepresidenta ordenó que un busto de Néstor Kirchner fuera retirado del Salón de las Provincias del Congreso.

El busto de Néstor Kirchner

Al final de su alocución, el senador Mayans preguntó directamente a Villarruel: "¿Qué pasó con el busto de Néstor?", en paralelo, se escucharon otras voces que decían "qué pasó, expliquen qué pasó con el busto de Néstor".

Presionada y con expresión furiosa, se escuchó la voz de Villarruel que, sin ningún tipo de respeto contestó desmañada: "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar", dijo. Pero la discusión recién empezaba, los senadores peronistas la presionaron para saber cuál era la razón para sacar la figura del ex presidente y, sin nombrarla, hizo alusión a Cristina Fernández: "Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios".

Irónicamente, Villarruel contestó: "Simplemente por esa razón". Ante la respuesta impertinente de la vicepresidenta, Mayans contestó: "O sea, es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Unzué".

💣 Bombita. El Palacio de Unzué, era una de los símbolos de la aristocracia porteña. En el mes de marzo del '56, a través de la ley 4161, se prohibió terminantemente la "simbología peronista" y cualquier alusión tanto al General Juan Domingo Perón como a su esposa Eva Perón, que vivió en ese lugar hasta el día de su muerte. Fue Aramburu quien se apoyó en esa Ley para mandar a demoler Unzué en el año 1955, porque habían largas colas de "descamisados" que iban a visitar el lugar para llorar la muerte de su dirigenta política.

Villarruel siguió con sus razones. "La visión de representar a todos los argentinos", dijo y Mayans rápidamente contestó: "Derrocamos a Perón, hacemos desaparecer al Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón", dijo y agregó: "Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso", dijo contundente.

La vicepresidenta, no sólo no frenó la discusión, sino que redobló la apuesta: "No se olvide de Isabel Martínez de Perón a la que ustedes no quisieron poner". Mayans replicó al borde del enojo: "Usted está para conducir el debate, no puede responder. Así que Presidenta, por favor colabore para que la vida de los argentinos no sea tan miserable como ha empezado a partir del Gobierno de Milei".

Así quedó el lugar tras retirar el busto de Néstor

💣 Bombita. En el lugar que ocupaba Néstor, ahora solo queda una luz y una bandera argentina.

Hacer desaparecer la simbología peronista: los precedentes

El mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) de la senadora Anabel Fernández Sagasti, creó un clima de máxima tristeza para quienes forman parte del peronismo: "Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo".

Ya lo había dicho la dirigenta Ofelia Fernández: "Nosotros amamos a Cristina, queremos a nuestros dirigentes". En el mundo de los militantes de este partido, la simbología forma parte importante de la creación de la identidad como peronistas (o kirchneristas).

El cuadro "Evita Soberana" también fue "desaparecido" por el gobierno libertario

Es por eso que cada vez que sucede algo como lo que pasó con Villarruel, la dirigencia de Juan Domingo Perón reacciona. Lo cierto es que no es la primera vez que pasa durante el mandato libertario: durante 2023, apenas asumían su gobierno, la misma vicepresidenta mandó a sacar un cuadro de Eva Perón, titulado "Evita Soberana" colgado en el Salón de las Mujeres.

La situación fue denunciada por Juliana di Tullio en su cuenta oficial de X: "Un cuadro de Eva Perón, inventariado y de patrimonio del Senado Argentina colocado en el salón que lleva su mismo nombre, es quitado como si se lo apropiaran ilegalmente", expresó y terminó contundente: ¡Qué costumbre macabra la del anti peronismo con el cuerpo y la imagen de Evita, eh!"

El momento en el que instalaron la "Evita Soberana"

"Fue un poquito de limpieza y de mantenimiento", le respondieron desde el despacho de Villarruel. Fue la misma Di Tullio quien luchó con uñas y dientes para que el cuadro vuelva a su lugar y, después de varios idas y vueltas, el "Evita Soberana", volvió a su lugar.

Otra situación similar, que fue tildada como "ridícula" por muchos dirigentes políticos fue la moción del marido de Pampita, Roberto García Moritán que proponía demoler el edificio del ex ministerio de Desarrollo Social con dos estructuras gigantes de Eva Perón.

En un spot, proponía avanzar con un proyecto de ley llamado "Ley de demolición con el objetivo de mejorar la circulación y disminuir piquetes en la avenida 9 de Julio".

"Una avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los piquetes protestas y los acampes", decía el spot y terminaba: "Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden de donde estamos. Los porteños merecemos un mejor día. Recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor". Obviamente, el proyecto de ley se diluyó como un whisky on the rocks y no llegó a ningún lugar.